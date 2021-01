"Jamais vu autant de monde, on bat des records" : à Fournets-Luisans, les bénévoles du ski club s'affairent

L'association du ski club du Val de Vennes, installée à Fournets-Luisans (Doubs), compte 25 bénévoles. Et depuis le début de la saison d'hiver 2020-2021, ils se relaient tous les week-end au local de location de ski qui ne désemplit pas. Samedi 9 et dimanche 10 janvier, les clients sont particulièrement nombreux : environ 300, soit le double de la fréquentation habituelle selon Gérard Cretenet, président de cette association familiale.

"On bat tous nos record, ce week-end, on a dû venir à cinq bénévoles au lieu d'un seul habituellement et regardez la file d'attente !" Membre fondateur et président du club depuis 1978, Gérard Cretenet n'a jamais vu autant de monde, même pas depuis l'installation de l'association sur la commune de Fournets-Luisans, en 2012.

L'équipe de bénévoles avec de gauche à droite : Gérard Cretenet, Maël Droz-Vincent, Grégory Myotte-Duquet, Noé et Jean-François Droz-Vincent. © Radio France - Rachel Saadoddine

Dehors, devant le local, il pointe une file d'une trentaine de personnes qui attendent de pouvoir louer ski, raquettes ou chaussures. Seulement voilà, par moment, il y a un peu d'attente pour trouver sa pointure. Et un peu avant midi : "on n'a plus de chaussures en 39, 40 et 41", explique Jean-François Droz-Vincent, vice-président de l'association.

"On va vraiment devoir renouveler notre stock de matériel, on cherche à le faire mais c'est un peu compliqué de trouver des fournisseurs en ce moment", explique le vice-président, notamment en charge de la comptabilité de l'association. Et les comptes de la petite association familiale se portent plutôt bien, "il ne faut pas le dire mais on n'a pas à se plaindre", se réjouit le Gérard Cretenet.

250 paires de ski sont disponibles. Le coût de la location est de trois euros tout compris pour les enfants qui n'ont pas de redevance à payer jusqu'à 16 ans. Et pour les adultes, les tarifs vont de 5 à 7 euros en fonction des skis, plus la redevance.

Bénévoles de père et fils

Au local, l'ambiance est joviale et les bénévoles ont "presque de 7 à 77 ans", s'amuse le président de l'association. Le doyen c'est lui, mais il préfère taire son âge, viennent ensuite le vice-président jean-François Droz-Vincent, Grégory Myotte-Duquet et puis les deux nouvelles recrues depuis la saison dernière : Maël et Noé, 14 ans tous les deux, élèves en classe de troisième.

Après la file d'attente à la location, les skieurs se retrouvent seul sur les pistes. © Radio France - Marie-Coralie Fournier

"Moi c'est mon père qui m'a proposé de venir et puis j'ai ramené Noé", Maël Droz-Vincent est le fils du vice-président de l'association. Baigné dans le ski de fond depuis tout petit, pour lui rien de plus naturel que de venir donner un coup de main à l'association. "Je m'occupe de distribuer les skis puis de les mettre à sécher de les ranger", explique le collégien. Quant à son copain Noé, ce qu'il aime c'est "quand les gens reviennent des pistes ils sont contents c'est vraiment cool et puis ça m'empêche d'être sur les jeux vidéos".

Tous les deux expliquent avoir une "nouvelle bande" grâce à l'association et aller régulièrement skier "à la frontale" après une journée de travail au local de location. Seul regret de cette incroyable saison : "tous les ans, on fait des soirées raquette raclette mais covid oblige, il n'y en aura pas cette année", soupire Gérard Cretenet.