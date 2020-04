JamaisSeulsAvecFranceBleuAzur ! Le Live d'Adrien Mangano sur la page facebook de France Bleu Azur

Chaque mercredi et vendredi France Bleu Azur vous propose un Live sur la page facebook de France Bleu Azur ! Ce vendredi à partir de 16h, nous serons ensemble en direct sur la page Facebook de votre radio 100% solidaire avec Adrien Mangano

Ce vendredi à partir de 16h, nous serons ensemble en direct sur la page Facebook de votre radio 100% solidaire.

Nelson Monfort © Radio France - France Bleu

Nos invités : L'animateur et journaliste Nelson Monfort pour aborder le Sport et le Confinement et le Tour de France reporté.

Micael Sène alias "Big Mikey" © Radio France - France Bleu

Pour le concert live nous accueillerons Micael Sène alias "Big Mikey", guitariste et chanteur qui a collaboré notamment avec The Waillers et Alpha Blondy.

Serge Serain © Radio France - France Bleu

Et pour notre défi gourmand, le pâtissier chocolatier de la pâtisserie Cappa à Nice : Serge Serain qui réalisera à vos cotés la recette du caramel-chocolat.

Préparez vos ingrédients pour 4 personnes!

Le caramel

80 gr de sucre

1 feuille de gélatine

1 gousse de vanille

1 gr de fleur de sel

300 gr de crème liquide

Mousse chocolat

100 gr de crème liquide

125 gr de chocolat noir

40 gr de jaunes d œufs

15 gr de beurre

150 gr de crème fouette

