L'humoriste Jamel Debbouze, malade, a été contraint d'annuler à la dernière minute son spectacle "Maintenant ou Jamel" mercredi soir au Dôme. Il "s'excuse platement" et il revient jouer pour de bon ce samedi soir sur la scène de la salle marseillaise.

Marseille, France

Jamel Debbouze est désolé d'avoir dû annuler son spectacle mercredi soir au Dôme. Malade, il a donné l'information sur son compte Twitter moins de deux heures avant le début. La plupart des spectateurs étaient déjà installés dans la salle marseillaise.

Coup de froid

Une partie du public est furieux, alors l'humoriste s'en explique ce vendredi dans les colonnes du journal La Provence : "J'ai attrapé froid comme un imbécile. J'ai essayé de me mentir en me disant que je pouvais monter sur scène jusqu'au dernier moment. Malheureusement,c'était impossible physiquement, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. C'était comme une petite mort... parce qu'en plus c'était Marseille".

Aux mauvaises langues qui pensent qu'il a annulé pour suivre le match PSG-Real Madrid, voilà la réponse de Jamel :

"Dites leur d'aller boire une grenadine de ma part avec un peu de pastis dedans ! Comment on peut penser un truc pareil ? Depuis le temps que je monte sur scène, j'ai raté de très grands matches joués à 20 heures 45".

"En communion avec Marseille"

L'humoriste "s'excuse platement". Il donnera son spectacle au Dôme ce samedi 17 février à 20 heures 30 : "Je considère l'annulation comme une défaite et je ne veux pas rester là-dessus. J'ai de la fierté mélangée à de l'orgueil, c'est de la "fiergueil". Je vais donner tout ce que j'ai. Je peux vous assurer que le public va passer un bon moment. Je veux être en communion avec Marseille. J'aime cette ville. Et je n'aime pas décevoir les gens".