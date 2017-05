Dordogne : Jamel Debbouze de retour sur scène au Palio de Boulazac en mars 2018

Le comédien et humoriste Jamel Debbouze a annoncé les dates de son nouveau spectacle "Maintenant ou Jamel". Il sera le 8 mars 2018 au Palio de Boulazac en Dordogne.

C'est l'un des humoristes préférés des Français. Jamel Debbouze vient d'annoncer qu'il repartait sur la route avec un nouveau spectacle. Cerise sur la gâteaux il fera une étape en Périgord. Le 8 mars 2018, il sera au Palio de Boulazac. Il s'agit d'une première.

Elle est là l'affiche de #MaintenantOuJamel !!

🏆 RT pour gagner des places des nouvelles dates de tournée 2018 😀 ▶ https://t.co/xdfAYXpOi4 pic.twitter.com/DtYOkb0tWt — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) May 18, 2017

Cela faisait six an que le comédien n'était pas remonté sur les planches. Après s'être rodé un peu partout en France cette année avec une performance intimiste "Jamel improvise" il est enfin prêt pour un show qui s'annonce innovant et drôlissime.

Depuis ses début dans la série H sur Canal +, la vie du jeune garçon originaire de Trappes a bien changé. Désormais il est papa de deux enfants avec sa femme Mélissa Theuriau. De quoi expliquer cette longue absence. Mais l'acteur-humoriste de 41 ans reprend donc la route.

Les places pour son spectacle à Boulazac le 8 mars 2018 sont déjà en vente sur internet et dans les points de vente habituels.

Tarifs : catégorie 1 : 54 euros catégorie 2 : 44 euros catégorie 3: 32 euros