Le dernier James Bond "Mourir peut attendre" projeté en avant-première au cinéma de Boulazac

Il est possible de voir en avant-première le dernier James Bond à Boulazac. "Mourir peut attendre" est diffusé le mardi 5 octobre à 22 heures au Studio 53, la veille de la sortie nationale.

L'association Ciné Passion annonce la projection en avant première de "Mourir peut attendre", le dernier opus des aventures de James Bond. Le film avec Daniel Graig dans le costume de 007 et avec, notamment, Léa Seydoux, est diffusé le mardi 5 octobre à 22 heures en version française au Studio 53 à Boulazac. Le film sera projeté partout en France le mercredi 6 octobre après une toute première sortie mondiale à Londres, le 28 septembre.

L'association conseille fortement de réserver ses places sur internet.

"Mourir peut attendre" ou "No Time to die" son titre original est la dernière performance de Daniel Graig dans le costume de 007. La sortie du film a été de nombreuses fois repoussée à cause du coronavirus.