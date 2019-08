James Bond : le 25e volet s'intitulera "No Time To Die"

Le titre du 25e opus de James Bond a été dévoilé ce mardi : ce sera "No Time To Die", soit "Pas le temps de mourir" en français. Daniel Craig reprendra le rôle de l'agent 007, aux côtés de Rami Malek et de la Française Léa Seydoux. La sortie en Angleterre est prévue le 3 avril 2020.

"No Time To Die" ou "Pas le temps de mourir" : le titre du 25e James Bond a été dévoilé ce mardi par les équipes de production. La sortie d'un nouvel opus des aventures du plus célèbre espion est toujours un événement. Daniel Craig, qui endosse le costume de 007, a déjà annoncé qu'il s'agirait de son cinquième et dernier épisode.

Réalisé par l'Américain Cary Fukunaga, le film verra s'affronter l'agent de sa Majesté et Rami Malek, l'acteur oscarisé pour son interprétation de Freddie Mercury. La Française Léa Seydoux sera également à l'affiche, tout comme Naomi Harris, Ben Wishaw et Ralph Fiennes, qui reprend son rôle de M.

Sortie prévue en avril 2020

L'équipe de James Bond a également dévoilé la date de sortie du long métrage : le 3 avril 2020 au Royaume-Uni et le 8 avril 2020 aux États-Unis.

Le tournage, émaillé par la blessure de Daniel Craig à la cheville, s'est déroulé en Norvège, à Londres et en Jamaïque. Il doit se poursuivre jusqu'en septembre au sud de l'Italie.