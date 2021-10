VIDÉO - Un portrait éphémère de Daniel Craig "James Bond" sur la plage de La Baule

Frederic Cadorel alias "N'Do" n'en est pas à son premier essai. Il a déjà dessiné sur le sable, sur des terrains de foot en "stabilisé" ou sur des plages, Maradona, Johnny, Didier Deschamps... À chaque fois au bénéfice d'associations caritatives.

Il y a quelques jours, à l'occasion de la sortie en salle de "Mourir peut attendre", c'est Bond, James Bond ! Autrement dit Daniel Craig qu'il a croqué sur la plage de l'Hermitage à La Baule, entre deux marées. "Il faut aller vite, j'ai un plan, j'ai un métrage précis, et j'ai entre cinq et six heures, avant que la mer remonte pour dessiner mon portrait" raconte ce passionné de football et de cinéma. "Pour les parties faciles, je me fais aider par des amis qui viennent gratter le sable avec moi, mais je me garde toutes les parties plus complexes, les yeux, la bouche, le nez, je fais tout au râteau à feuilles" explique l'artiste.

Son "Daniel Craig" est imposant : 90 mètres de haut, 45 mètres de large. Il l'a photographié avec un drone pour en faire un "tableau" qu'il vendra aux enchères lors du festival de Cannes avec d'autres portraits de stars du cinéma. "L'idée c'est d'en faire plusieurs pour monter une exposition, puis d'organiser une vente au profit du cinéma d'Héric". (ndlr : la commune où vit l'artiste.)

"C'est un joli cadeau pour nous, car notre cinéma est associatif, nos locaux sont tout neufs, on est passé de une à trois salles il y a deux ans, depuis il y a eu le covid" raconte David Batar, le directeur du cinéma "Gén'Héric".

Frédéric Cadorel avec David Batar, le directeur du cinéma d'Héric, © Radio France - Nicolas Crozel

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car à l'occasion de la fabrication du dessin sur la plage de La Baule, Frédéric Cadorel a tourné un court-métrage qui met en avant son œuvre. "On y voit un "faux" James Bond qui traverse l'hôtel et se dirige vers la plage avec une mallette à l'intérieur de laquelle on croit qu'il y a une arme, il y a en fait un râteau et il se met à gratter le sable pour dessiner Daniel Craig". Ce court métrage est visible ci-dessous.

Le court métrage est projeté en exclusivité au cinéma d'Héric, en ouverture de toutes les séances de "Mourir peut attendre".

Frédéric Cadorel fourmille de projets. D'ici la fin de l'année il va aller rencontrer Daniel Craig à Londres pour lui montrer le court métrage et le tableau. "J'ai pu obtenir ce rendez-vous par des amis qui travaillent au club de foot de Chelsea. car c'est à Chelsea que Daniel Craig est venu s'entrainer physiquement avant le tournage".

Par ailleurs, dans quelques semaines il dévoilera un autre portrait, celui de Thomas Pesquet, qu'il est allé "gratter" sur la plage du Mont-Saint-Michel.