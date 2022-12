Jamiroquai en concert au théâtre antique d'Orange en 2023

Le groupe de musique britannique Jamiroquai a choisi le Vaucluse et le théâtre antique d'Orange pour sa seule date en France. Le concert est programmé au 2 septembre 2023. La billetterie ouvre dès ce mercredi 21 décembre à partir de 10h.

Plus de 27 millions d'albums vendus

Jamiroquai s'est fait connaitre dans les années 90 pour ses sonorités qui mélangent pop, saoul, et jazz. Le groupe et son chanteur Jay Kay ont remporté deux Grammy Awards en 1998 pour la meilleure prestation vocale pop d'un duo ou groupe et pour le meilleur album vocal pop. Leurs albums ont rencontré un succès planétaire avec plus de 27 millions de ventes à travers le monde selon Adam Concert, qui s'occupent de leurs tournées cette année.