Jamy Gourmaud, vedette de "C'est pas Sorcier !", en dédicace à la Galerne au Havre

Jamy Gourmaud était en dédicace à la Galerne, la librairie havraise, ce mardi 14 mai pour son nouveau livre : "Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques." De nombreux fans, plus d'une centaine, lui ont réservé un bel accueil.

L'animateur et féru de sciences a passé plusieurs heures à dédicacer son nouveau livre, pour plus d'une centaine de visiteurs.

Quand vous entendez "Chauffe, Marcel !" ... vous ne pouvez pas penser à autre chose que l'ancienne émission de France Télévisions, "C'est pas Sorcier !" ... Et à son animateur vedette, Jamy Gourmaud ! L'amoureux de science était ce mardi 14 mai à la librairie du Havre (Seine-Maritime), la Galerne, pour dédicacer son nouveau livre : "Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques".

Paru le 30 mars dernier, le livre de Jamy nous emmène faire un tour du patrimoine scientifique français en près de 300 pages. L'objectif : apprendre la science, mais via de belles histoires ! © Radio France - Simon de Faucompret

Plus d'une centaine de visiteurs

Le livre est entre quasiment toutes les mains : la dédicace, entamée vers 15h30, est un succès et attire plus d'une centaine de fans ou de curieux. Suivent une rencontre vers 17h30 et un nouveau round de dédicaces à 19h.

Les visiteurs ont quasiment tous entre 20 et 30 ans : les enfants de "C'est pas Sorcier !", qui ont regardé quasiment tous les jours les explications de Jamy, Fred et Sabine (sans oublier la petite voix et le fameux Marcel) à la télévision. "Il représente à lui tout seul les trois quarts de ma culture générale", admet Quentin, 22 ans. Son ami lui a fait la surprise de cette dédicace pour son anniversaire. "Et si je veux être prof d'histoire plus tard, c'est aussi beaucoup grâce à lui."

Avant même l'arrivée de la vedette et de ses célèbres lunettes rondes, la librairie est pleine à craquer ! © Radio France - Simon de Faucompret

"Un homme curieux qui donne envie d'être curieux."

Mais il y a d'autres générations représentées dans l'audience, preuve que la curiosité de Jamy est contagieuse pour tout le monde. "Je viens pour l'anniversaire de mon petit-fils Louis, qui prend 11 ans", glisse Pierre avec un sourire. "C'est un très grand fan, on a tous les DVD de Jamy à côté de la télé !" Ce journaliste et animateur, amoureux de sciences, avec ses petites lunettes rondes ... "C'est un personnage atypique, mais surtout un très bon introducteur à tout un tas de savoirs", salue Pierre. "Un homme curieux qui donne envie d'être curieux."

"Découvrir notre territoire (...) à travers cette petite histoire des sciences."

Le livre de Jamy fait 288 pages, et emmène ses lecteurs à la découverte du patrimoine scientifique français : du Mont-Saint-Michel (normand pour Jamy ! ... même s'il sait "qu'on hésite toujours entre vous et les voisins bretons", s'amuse-t-il) à la Réunion en passant par Annonay, l'idée est de surprendre et de raconter des histoires ... avec toujours un petit plus : "Ce sont des sites qu'on peut découvrir à travers le prisme de la science", glisse l'animateur féru de savoir.

Il tient quand même à rassurer tout le monde : "On n'y retrouve pas des formules, des équations ... non ! C'est un livre qui permet de découvrir notre territoire, des régions, des lieux, des bâtiments ... à travers des découvertes, des premières mondiales, parfois ! En savoir plus à travers cette petite histoire des sciences."

En attendant, Jamy Gourmaud continue ses dédicaces : il sera le 24 mai à Bordeaux et les 30 et 31 mai à Marseille.