Jane Birkin annule son concert à Beaulieu-sur-Mer pour raisons de santé

Jane Birkin ne pourra pas assurer son concert prévu le 07 Juillet 2023 aux Nuits Guitares à Beaulieu-sur-Mer.

La chanteuse de 76 ans a fait savoir, vendredi 26 mai, qu’elle devait annuler tous ses concerts prévus cet été. Elle souffre de problèmes de santé qui l’avaient déjà empêchée de chanter en mars. Elle espère retrouver son public à l’automne. « Je suis une grande optimiste, mais il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau sur scène et avec vous », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Vous me manquez », a-t-elle ajouté à l’adresse de ses fans.

Communiqué de presse de Jane Birkin, annonçant l'annulation de ses prochains concerts. © Radio France

Le remboursement des places se fera dans les points de vente où vous les avez achetées. Panda Events, qui organise les Nuits Guitares, a fait savoir qu'un autre artiste sera bientôt annoncé.