La chanteuse et actrice franco-britannique Jane Birkin est morte ce dimanche 16 juillet 2023, à son domicile parisien, à l'âge de 76 ans.

Elle a toujours gardé son accent britannique, mais l'histoire de Jane Birkin est indissociable de Paris. Née à Londres en 1946, elle s'était installée dans la capitale dans les années 1960 et avait été naturalisée. Quelques minutes après l'annonce du décès de la chanteuse et actrice, à l'âge de 76 ans, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a rendu hommage à "la plus parisienne des Anglaises", sur son compte Twitter.

C'est à Paris que Jane Birkin a fait ses débuts, seule en scène, en février 1987, au Bataclan, elle a alors quarante ans. Elle en tire un album live : Au Bataclan. D'autres concerts parisiens feront date, comme en septembre 2021, à la Philharmonie de Paris, où Jane Birkin reprend les chansons de son ancien amour, Serge Gainsbourg, avec qui elle a formé un couple iconique dans les années 1970.

La chanteuse a reçu plusieurs récompenses, parmi lesquelles deux Victoires de la musique. En 1992, elle a été sacrée artiste interprète féminine de l'année et elle a reçu une Victoire d'Honneur en 2021 pour l'ensemble de sa carrière.

Le mois dernier, en raison de problèmes de santé, Jane Birkin avait été contrainte d'annuler deux concerts parisiens , prévus le 17 juin 2023 à l'Olympia et le 22 juin 2023 à la Cigale. Elle avait aussi annulé sa présence aux festivals d'été.

Chanteuse, mais aussi comédienne

D'autres scènes parisienne ont vu Jane Birkin, notamment pour des pièces de théâtre : au Splendid Saint-Martin, au théâtre des Bouffes Parisiens, de la Gaîté-Montparnasse et à la Comédie des Champs-Élysées.

L'Anglaise préférée des Français a passé sa vie à Paris. Elle a notamment vécu dans une maison du 6e arrondissement, à Saint-Germain-des-Prés, dans le 5e arrondissement près du Jardin des Plantes et des Arènes de Lutèce, ainsi que dans une petite rue entre l'église Saint-Sulpice et le jardin du Luxembourg.

Jane Birkin a été retrouvée morte dans son domicile parisien, ce dimanche 16 juillet 2023. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées.