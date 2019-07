Japan Expo : on a rencontré Brigitte Lecordier la voix de Son Goku dans Dragon Ball

Brigitte Lecordier, comédienne et voix française de Son Goku dans Dragon Ball

Romainville, France

C'est l'un des personnages les plus cultes, d'un dessin animé les plus cultes dans le monde des mangas : Son Goku dans Dragon Ball Z, diffusé dans les années 90 en France dans l'émission du Club Dorothée. Brigitte Lecordier, comédienne, est sa voix française. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de la Japan Expo qui ouvre ses portes ce jeudi 4 juillet à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Son Goku, un personnage culte

Elle nous accueille chez elle, dans sa maison en Seine-Saint-Denis, dans un salon où les étagères sont remplies de livres, quelques bandes dessinées et mangas mais pas tant que ça. Si elle adore le personnage qu'elle incarne, Brigitte Lecordier n'est pas elle-même une fan absolue de l'univers des mangas, reconnaît-elle.

Pendant des années, elle est la voix du petit Son Goku, cet enfant avec une petite queue de singe, un peu naïf, mais tellement attachant. Forcément, à chaque salon, à chaque conférence, on lui demande de faire une réplique culte du personnage "le nuage magique et le Kamehameha surtout", dit-elle dans un sourire. Et Brigitte Lecordier s'exécute avec plaisir.

Les fans la connaissent très bien

L'engouement des fans, de différentes générations, lui fait toujours autant plaisir, elle n'est pas lassée du tout : "si on est lassé dans ce milieu artistique, il faut arrêter tout de suite". Elle nous raconte ses voyages à travers la France pour participer à des conférences, des salons et même à Tokyo au Japon où elle pu rencontrer ceux qui donnent leur voix également aux personnages de Dragon Ball. "Là bas, ils sont très connus, il y a une certaine reconnaissance".

Brigitte Lecordier est la voix de plusieurs personnages de dessins animés d'ailleurs, pas forcément issus du monde des mangas, comme le petit Oui-Oui.

De retour à la Japan Expo

Elle avait participé à la toute première édition de la Japan Expo, il y a vingt ans, mais n'y était pas retournée pendant plusieurs années. Ce sera son grand retour. Les visiteurs qui emprunteront le RER B pour descendre au parc des expositions de Villepinte auront droit à une petite surprise : Brigitte Lecordier a enregistré des messages pour la SNCF !