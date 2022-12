Jardin illuminé pour les fêtes : "on s'est posé la question, mais honnêtement, on en a tellement besoin !"

Dans le jardin de Jeanne et Jean-Noël, à Saint-Michel-sur-Savasse tout près de Romans, depuis samedi 3 décembre, comme à chaque fois, c'est ambiance fêtes de fin d'année ! Un petit châlet avec des automates, des pères Noël et des bonhommes de neige géants... et des guirlandes, des ampoules par centaines. "Plus même ! Il y a beaucoup de guirlandes de 60 mètres" s'amuse Jeanne.

ⓘ Publicité

"Comme tout le monde, on s'est posé la question de savoir si on le faisait ou pas cette année. Honnêtement, je pense qu'on en a vraiment besoin, on s'est dit on va passer par-dessus ça" raconte Jeanne, "et quand on a vu que les grandes villes mettaient leurs décorations, qu'elles ne culpabilisaient pas, on a dit c'est bon, on peut y aller." Pour autant, ils ont voulu répondre aux efforts demandés. "Simplement, on essaie de jouer le jeu : d'habitude on éteignait vers 22h, 22h30. Là pour le moment, qu'il n'y a pas trop de monde, on coupe vers 21h."

Jeanne illumine ses installations et ses automates jusqu'à 21 heures, moins tard que les années précédentes. © Radio France - Aurélie Sciora

Jeanne rappelle que la quasi totalité des ampoules sont des LED. Les années précédentes, elle constatait une centaine d'euros de plus sur sa facture d'électricité pour le mois de décembre. Qu'en sera-t-il cette année ? "On le sait que pendant un mois, ce sera plus élevé. Je ferai un relevé en janvier, on verra bien. Mais voilà, c'est Noël une seule fois dans l'année. Et puis, les gens nous remercient déjà !" Parce que c'est un peu un mois "portes ouvertes" chez Jeanne et Jean-Noël. Tout le mois de décembre, ils invitent les visiteurs à déconnecter et vivre l'esprit de Noël dans leur jardin, comme à chaque fois.