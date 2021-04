Les vacances de printemps commencent et beaucoup de jardiniers amateurs vont vouloir mettre la main dans le terreau dès ce week-end. Mais faut-il s'y mettre dès maintenant avec ces écarts de température ? France Bleu Paris vous répond.

Jardinage : quand et quoi planter avec ces variations de températures ?

Attention aux écarts de température entre le jour et la nuit qui vont durer jusqu'à début mai

Un temps estival fin mars, puis des records de température négative une semaine plus tard. C'est à y perdre la tête. Même pour les agriculteurs n'avaient jamais vu de tels écarts de température. Alors pour le jardinier en herbe, comment s'y retrouver ? On a demandé à un spécialiste quelques conseils.

Continuer à protéger les plantes frileuses

Peut-être encore moins cette année que les précédentes, pas besoin de vous rappeler que le mois d'avril est trompeur. Malgré le redoux qu'il peut apporter, les variations de températures sont toujours fortes entre le jour et la nuit. "Surveiller les prévisions météorologiques" avant de vous mettre au jardinage est le premier conseil, logique, mais indispensable d'Alain Delavie, blogueur et directeur de la rédaction du magazine Rustica.

Savoir quand arrivent les gelées sauveront vos géraniums que vous avez normalement mis sous protection. "La moindre gelée leur serait fatale".

Quoi semer ?

Malgré ces températures qui font le grand écart pendant le mois d'avril, plein de choses sont à réaliser dans un jardin ou sur son balcon.

À cette période de l'année, on sème des plantes aromatiques et des arbres robustes : la ciboulette, du thym, du persil, du cerfeuil, de l'oseille... On peut planter des salades ou les semer, tout comme les petits pois, des choux, des poireaux, des oignons. "Sans aucun problème s'il n'y a pas de gelée." Il faut donc bien regarder les prévisions météo avant de s'y mettre.

"Attention il faut encore patienter pour planter tout ce qui est tomate, aubergine, poivron, que la météo se stabilise", souligne Alain Delavie.

La lune rousse

Attention dès lundi 12 avril, on commence la période de la lune rousse ! "Ce n'est pas la lune qui est important, mais c'est le signe d'une période transitoire, où on peut avoir de très grosses variations de températures, indique le journaliste de Rustica. Dès que le temps se dégage en fin d'après-midi et en soirée, les températures chutent."

Résultat au petit matin, des gelées blanches au niveau du sol sont à prévoir.

Si par contre le temps reste couvert et que les températures restent au-dessus de zéro, vous pouvez planter toutes les plantes vivaces, les arbustes et arbres fruitiers vendus en conteneur, pareil pour les rosiers. "C'est le moment profitez-en, n'attendez pas plus."

À l'intérieur

Bien entendu pour tout ce qui est plante d'intérieur, pas trop de souci à se faire. C'est le moment de rempoter les plantes qui ont grandi et se sentent désormais à l'étroit. Petit conseil : si les racines sortent du pot, alors il faut en acheter un plus large d'un ou deux centimètres.

Par contre, pas question de sortir tout de suite les plantes d'intérieur. Il faudra les sortir fin mai courant juin "quand les températures nocturnes se seront bien réchauffées. Les plantes d'intérieur ne supportent pas les températures en dessous de dix degrés", explique Alain Delavie.

Attention aussi en cette période d'épidémie où il est vivement recommandé d'aérer les pièces pour se protéger du Covid-19. "Attention aux courants d'air froids, éloignez vos plantes des fenêtres. Car dans les pays d'origine de nos plantes d'intérieur, les températures sont beaucoup plus régulières", conclut le blogueur spécialisé en jardinage.