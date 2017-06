Jardins amateurs : que faut-il planter pour être gagnant ?

Jardiner quelques dizaines de mètres carrés de terre, c'est une activité que beaucoup font pour passer le temps, et pas vraiment pour remplir le frigo. Au pied de la colline de Montreynaud, à Saint-Étienne (Loire), les jardiniers amateurs font le calcul.

Avec le printemps et les beaux jours, ils sont nombreux à passer plusieurs heures par jour dans les jardins. Des petits lopins de terre sans prétention, quelques dizaines de mètres carrés qui servent surtout à s'aérer l'esprit. Aux jardins Volpette de Saint-Étienne, près de la résidence la Bâtie, au pied de la colline de Montreynaud, les jardiniers amateurs confirment qu'il s'agit surtout d'une activité récréative. Mais le fait est qu'ils rentrent bel et bien avec des sacs de pommes de terre et de haricots à la maison le soir.

De quoi remplir le frigo, sans pour autant le faire déborder. Rachid jardine ici depuis plus de 30 ans. Il fait ses calculs : "cela rapporte oui ! Par exemple, les haricots, tu achètes pour 8 euros à planter, tu vas ramasser au moins 20 ou 30 kilos. Alors qu'au marché, c'est cher, tu peux payer 8 euros le kilo."

Tout dépend du légume

Sauf que pour un jardin comme celui-ci, il y a aussi des dépenses. Environ 60 euros pour la location et l'eau. Au final, sur ces lopins de terre, cela ne se joue pas à grand-chose. Si bénéficie il y a, il est minime explique Farid qui cultive environ 200 m² : "disons qu'en achetant , les graines, les plants, les produits pour tuer les insectes etc. ça revient aussi cher. Les oignons et les pommes de terre, c'est productif, ce sont les seuls légumes sur lesquels on est toujours gagnant."