Jargeau Plage: c'est parti pour l'édition 2017! [PHOTOS]

Le banc de sable du bord de Loire à Jargeau ouvre ses portes pour la huitième édition de 'Jargeau Plage'. Une aire faite pour les petits comme pour les grands.

Jargeau Plage est praticable depuis le vendredi 14 juillet et ce jusqu'au 4 août, tous les jours, de 8 heures à 22 voire 23 heures. L'organisation est assez conséquente avec plus de 40 bénévoles mobilisés. Cela a donc un coût. Le budget de Jargeau Plage est de 65 000 euro. Dans cette somme, 55% vient de mécénat culturels et d'aides européennes. Les aides de Bruxelles s'élèvent d'ailleurs à environ 20 500 euro, cette année, soit 80% des 25 000 euro donnés pour la première fois en 2016.

Une édition 2017 citoyenne et éco-responsable

Pour l'édition 2017, l'organisation veut mettre l'accent sur la prévention. Jargeau Plage draine plus de 20 000 personnes sur les trois semaines d'ouverture. Le site est accessible en voiture, à pied et aussi vélo par les bords de Loire. Forcément, le banc de sable devient un point de rencontre dangereux. L'adjoint à la mairie de Jargeau en charge de l'événement, Jean-Louis Lejeune, a voulu voir au-delà du volet ludique.

"Avec la présence de beaucoup d'enfants sur le site, on a voulu apporter une prise de conscience sur la sécurité routière. Beaucoup d'enfants viennent en vélo et le comité départemental du cyclisme va avoir un rôle éducatif. Nous avons aussi des actions de respect environnemental. On est sur un site naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y aura des initiations au pique-nique zéro déchet. Avec nos activités sportives, nous avons aussi voulu avoir une action sur le comportement dans le sport avec le respect de l'adversaire et de l'arbitre".

France Bleu Orléans s'est rendu à Jargeau Plage. Baladez-vous sur le site grâce à notre journaliste-reporter. Copier

Le programme complet de 'Jargeau Plage' 2017. - Tract officiel de la ville de Jargeau

Le site se trouve à quelques centaines de mètres seulement du centre-ville de Jargeau. © Radio France - Guillaume Drechsler

Les structures gonflables, éléments incontournables pour des festivités estivales. © Radio France - Guillaume Drechsler

Filets de badminton, terrains de beach soccer: la plage est aussi aménagée pour les sportifs. © Radio France - Guillaume Drechsler

Une scène est installée pour le "The Voice" made in Jargeau. © Radio France - Guillaume Drechsler