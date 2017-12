Lunel, France

A 11 ans, la lunelloise, Jasmine Atrous a tout d’une future danseuse classique. Ce samedi elle est en finale de Prodiges, un concours de talents réservé aux virtuoses du classique sur France 2.

En demi-finale, la semaine dernière elle a surpris les jurys sur la scène du Zénith de Strasbourg en interprétant une chorégraphie sur le thème de Lawrence d’Arabie de Maurice Jarre.

Accéder à la finale était l'objectif de Jasmine, qui a fait sa première apparition à la télé.

J’ai trouvé ça impressionnant : toutes les caméras, le décor mais aussi le fait de pouvoir danser devant un aussi grand public avec des milliers de téléspectateurs

Jasmine s’entraîne depuis ses 6 ans au centre artistique Chorégraphia à Maugio. Dans sa chambre aux murs roses, elle a accroché sa trentaine de trophées nationaux et internationaux. Parmi les plus prestigieux, il y a notamment la médaille d’or du concours international de Nîmes et le prix du jury au concours international de Nice.

Une réussite qu’elle doit aussi à sa famille qui l’accompagne dans chacun de ses concours.

Elle a besoin de nous. On ne part pas en vacances parce que tout notre temps libre est dédié à Jasmine. Nadia, la maman.

Jasmine Atrous entourée de sa maman Nadia et ses trois frères et sœurs © Radio France - Nérissa Hémani

Jasmine est en 6 ème "passion" au collège Sainte Thérèse de Lunel, une classe avec des horaires aménagés qui lui permet de s’entraîner 10 à 12 heures par semaine. Pour sa maman l’école reste la priorité. « Jasmine est une bonne élève. Du moment que ça roule à l’école il n’y a pas de soucis pour la danse. Il faut qu’elle ait des diplômes parce que si elle se blesse en dansant il n’y a plus d’avenir. »

Si Jasmine gagne la finale de Prodiges, elle remportera une bourse d’études de 5 000 euros. Mais peu importe l’issue du concours, la petite lunelloise a un avenir déjà bien tracé dans la danse. Patrick Dupont lui a déjà demandé de rejoindre son académie de danse à Bordeaux. Une proposition à laquelle la famille réfléchit.

Prochaine étape pour Jasmine, la finale du YAGP (Youth America Grand Prix) à New York en avril 2018 pour être peut-être classée parmi les douze meilleures danseuses classiques du monde.