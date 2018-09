Deauville, France

Jason Clarke commence à devenir un habitué des Planches deauvillaises. Venu avec une première fois en 2011, avec dit-il un "petit film", il est revenu en 2015 avec Everest, le film à grand spectacle en 3D de Baltasar Kormakur. Et cette année, il a carrément ouvert le bal ce vendredi soir, avec le film de John Curran "Le secret des Kennedy", dans lequel il incarne le sénateur déchu Ted Kennedy.

Jason Clarke a reçu son prix des mains de la présidente du jury Sandrine Kiberlain. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le Festival de Deauville lui a remis un prix, le Deauville Talent Awards, prix qui récompensera également Kate Beckinsale ce dimanche et Sarah Jessica Parker jeudi prochain. Et comme le veut désormais la tradition à Deauville, L'acteur australien a inauguré sa cabine sur les planches.

Jason Clarke découvre sa nouvelle cabine aux côté du maire de Deauville. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Et derrière les barrières et les nombreux fans venus glaner une photo ou un autographe, Valérie, la locataire de la cabine. Elle a sagement patienté, et attendu que la foule s'éloigne pour reprendre possession des lieux.... Même si avoue-t-elle, elle aurait préféré Gorges Clooney, elle s'est rendue compte que Jason Clarke avait joué dans un film qu'elle aime beaucoup "Zero Dark Thirty" sur la traque de Ben Laden.