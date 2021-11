Jauge à 75% : l'Aéronef de Lille doit "sacrifier" 400 spectateurs pour les concerts déjà complets

Avec le retour du masque dans les écoles, c'est une autre conséquence de la reprise de l'épidémie de coronavirus : les salles de spectacles où le public est debout repassent à une jauge à 75%. Le 11 octobre, elles avaient pu reprendre à 100%, mais ça n'a pas duré. Depuis le 8 novembre, la jauge est de nouveau imposée aux trois quart.

Pour certains concerts déjà complets, c'est un casse-tête : il faut "éliminer" une partie des spectateurs. A Lille, c'est le cas du spectacle de Catherine Ringer, qui reprend les chansons de son groupe les Rita Mitsouko ce vendredi, à l'Aéronef. La totalité des 1800 places sont vendues, mais la salle ne peut plus accueillir que 1400 personnes.

Une centaine de volontaires pour être remboursés

Elle a choisi de d'abord faire un appel à des "volontaires", qui ne peuvent ou ne veulent plus venir au concert. Une centaine de personnes se sont ainsi fait rembourser. Il en reste 300. "C'est horrible, mais les dernières personnes à avoir acheté leur ticket seront les premières à être privées de concert", regrette Benoît Olla, le directeur de l'Aéronef, "c'est un crève-cœur pour tout le monde, pour le public, pour nous, pour les artistes. Mais on est obligés de rentrer dans les clous. Avec une profonde tristesse".

Le stop and go, c'est fatigant pour tout le monde

Pour la suite, l'Aéronef a bloqué ses ventes de tickets à 75%, jusque fin décembre. "Mais peut-être que dans un ou deux mois, on nous dira de repasser à 100%. On fonctionne à vue. Le stop and go, il y en a marre, c'est fatigant pour tout le monde".

