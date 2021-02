Les festivals d'été autorisés avec une jauge de 5000 spectateurs assis : les réactions en Bretagne

Les festivals d'été devraient pouvoir se tenir. Une jauge maximale de 5000 spectateurs assis et en plein air sera autorisée si les conditions sanitaires le permettent. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la culture Roselyne Bachelot jeudi 18 février après s'être entretenue avec des représentants de plusieurs festivals.

Les Vieilles Charrues s'adapteront

"On s'adaptera et on se réjouit même si ce n'est pas la situation idéale" réagit Jérôme Tréhorel le directeur du festival des Vieilles Charrues, à Carhaix (Finistère). "L'objectif que l'on a et qu'on a annoncé depuis l'automne dernier, c'est que l'été ne soit pas silencieux à Carhaix et que l'on puisse fêter les retrouvailles", espère Jérôme Tréhorel. "Ce sera un festival différent, mais l'esprit Vieilles Charrues sera là". L'édition 2020 avait été annulée.

Art Rock s'interroge

Pour la directrice du festival Art Rock qui doit se dérouler les 20,21,22,23 mai à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), il reste beaucoup de questions sans réponses. « A aucun moment, on nous parle de calendrier. On nous parle des festivals d’été, mais est-ce que les festivals du printemps, comme Art Rock, pourront avoir lieu ? Est-ce que les lieux culturels seront rouverts ? » s'interroge Carol Meyer. « On ne sait pas. Nous n’avons pas de réponses. Et qu'en est-il du fond de compensation, 30 millions d’euros, ça parait très peu. On a l’impression de revivre la même situation que l’année dernière à la même période ».