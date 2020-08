Jauge des 5.000 spectateurs dans les stades : aucune dérogation pour l'instant décidée en Haute-Garonne

L'attente devient insoutenable pour les supporters de football et de rugby. On est à une dizaine de jours de la reprise du championnat de Ligue 2 pour le TFC, à un mois du premier match de Top 14 pour le Stade Toulousain, et on ne sait toujours pas combien de spectateurs pourront rentrer dans les stades. La balle est dans le camp du préfet qui peut accorder des dérogations aux clubs.

Les dérogations doivent être exceptionnelles

Le décret du 10 juillet 2020, modifié le 27 juillet, maintient l'interdiction d’événements réunissant plus de 5.000 personnes jusqu'au 31 août. À compter du 15 août, les préfets pourront accorder une dérogation à titre exceptionnel en fonction de la situation sanitaire générale et celle du département et des mesures mises en œuvre par le club afin de prévenir les risques.

Contactée par France Bleu Occitanie, la préfecture de Haute-Garonne rappelle qu'une dérogation "demeure de l'ordre de l'exceptionnel, et doit reposer sur une analyse rigoureuse des risques ainsi que sur la définition d'un protocole sanitaire spécifique". Elle confirme que les clubs sportifs professionnels du département ont adressé des demandes de dérogation à la préfecture et que "des échanges ont lieu avec eux mais aucune décision de dérogation n'a été prise à l'heure actuelle".



Didier Lacroix veut y croire

5.000 spectateurs, c'est bien peu quand on sait que le stade Ernest Wallon peut accueillir jusqu'à 19.000 visiteurs à Toulouse. Le président du Stade Toulousain est en discussion avec les autres clubs du département : "On est en train de travailler avec nos confrères du TFC et de Colomiers, on a toujours travaillé avec beaucoup de compréhension de la part des services publics. Étant en plein air, au vu des dernières annonces et quand on voit qu'on est capable d'être dans un train ou dans une salle fermée côte à côte avec quelqu'un avec un air recyclé, il nous parait tout à fait naturel [...] qu'on puisse jouer le plus rapidement possible, normalement dans un stade, quand bien même ce stade aura un public équipé de masque et de gel hydroalcoolique".

"Il faudra jouer le plus rapidement possible avec un stade complet." — Didier Lacroix

Les clubs sont prêts à faire des efforts en fermant une partie des buvettes dans les stades. Les stadiers veilleront au respect des règles sanitaires. Le préfet arbitrera-t-il rapidement ? "Je pense que la dernière semaine d'août sera le moment où les accords seront possibles. Tout simplement parce que l'évolution de la maladie est connue au jour le jour, tout le monde veut se protéger pour la rentrée ce qui est légitime", dit Didier Lacroix.