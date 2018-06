Orléans, France

Depuis le début de cette année, Orléans et la Nouvelle Orléans sont officiellement jumelées. Et s'il y a bien un élément qui peut rapprocher les deux villes, c'est le JAZZ !! La Nouvelle Orléans est le berceau de cette musique. Du coup, le festival orléanais a voulu marquer le coup : " La programmation musicale rappelle chaque jour, par au moins un concert, nos amis de la Nouvelle Orléans" explique l'adjointe à la culture , Nathalie Kerrien. " "Quand on parle de ce jazz là, on a une vision assez ancienne, mais ce n'est pas le cas, il bouge, il évolue !!""

Hugh Coltman ici en concert au festival de Marciac dans le Gers © Maxppp - Lapeyrère

Et le meilleur exemple ce jazz en pleine évolution, c'est Hugh Coltman, un crooner britannique vivant en France. Son dernier album " Who's Happy" a été enregistré à la Nouvelle Orléans. " Il a été Voix de l'année aux Victoires du Jazz 2017, il a écrit tous ses textes et c'est vraiment un disque parfait" pour Stéphane Kochoyan, le directeur artistique du festival. Hugh Coltman sera jeudi, le soir de la Fête de la Musique, sur la scène du Festival. Et ce sera une soirée parrainée par France Bleu Orléans.

Le plaisir d'écouter du jazz en plein air - Mairie Orléans

Parmi les autres têtes d'affiche à ne pas manquer : le groupe Electro Deluxe. Ce sera l'évènement de la soirée d'ouverture mercredi soir à 21H15. Crée en 2001, c'est un groupe qui mélange allègrement jazz, funk et soul. Il a lui été récompensé aux Victoires du Jazz 2017. Autres artistes à suivre : la cubaine Yilian Canizares, à la fois chanteuse et violoniste et Sly Johnson, auteur compositeur et interprète du Saïn Supa Crew. Il a travaillé avec Camille, Oxmo Puccino ou encore Lucky Peterson. Il sera lui en clôture du festival le samedi 23 juin.

Le programme complet en vidéo

Tous les concerts de Jazz à l'évêché sont gratuits. Mais, il faut parfois arriver bien à l'avance. Car, la jauge du jardin est limitée à 1.800 personnes pour des raisons de sécurité.