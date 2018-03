Vienne, France

C'est la 38e année pour Jazz à Vienne. Le festival - qui prend essentiellement place dans le théâtre antique de Vienne (Isère) - s'ouvrira le 28 juin prochain pour 16 jours de musiques et 250 concerts. Cette année encore, le programme du festival rend hommage à des légendes et des pointures du jazz mais se tourne aussi vers l'avenir et la nouvelle génération.

La sélection France Bleu

Le bassiste Marcus Miller, les contrebassistes Ron Carter et Avishai Cohen, en passant par le trompettiste Roy Hargrove ou l'organiste Rhoda Scott et la chanteuse Melody Gardot, Jazz à Vienne n'oublie encore une fois pas les amateurs de jazz dans sa programmation.

Mais le festival s'ouvre encore une fois à d'autres horizons, se rapprochant de la pop et du rock. Du rock, il y en aura avec Jeff Beck, le guitariste britannique. Comptez aussi sur la présence du groupe de trip-pop Morcheeba et un plateau très attendu entre folk et blues avec Imany et Selah Sue. La présence, évidemment, d'une soirée aux tons blues, avec l'indémodable Lucky Peterson, la voix soul de Sugaray Rayford et Marquise Knox. Notez aussi le concert de Earth Wind & Fire Experience d'Al McKay.

Jazz à Vienne 2018, tourné aussi vers la nouvelle génération du jazz, en invitant des artistes comme Ambrose Akinmusire, Moon Hooch, Mazalda, Gauthier Toux et Joanne Taylor. La soirée New Génération verra défiler les canadiens de Badbadnotgood, l’organiste Cory Henry et le projet très attendu R+R=NOW qui réunit notamment Robert Glasper, Christian Scott, Terrace Martin et Taylor McFerrin.

La scène hip-hop a aussi sa place à Jazz à Vienne avec une soirée spéciale. A l'affiche, Guts, beatmaker français accompagné de Féfé, Leeroy et Tanya Morgan. Le mythique groupe Black Star sera reformé pour une formule live accompagnée du Hypnotic Brass Ensemble.

Enfin Jazz à Vienne célèbrera l'Afrique avec Youssou N'Dour, Rokia Traoré et Mulatu Astatke ; le Brésil avec Gilberto Gil. A l'honneur également deux projets symphoniques : une célébration de la reine Saba par Ibrahim Maalouf et Angélique Kidjo - accompagné par l'Orchestre des Pays de Savoie - et puis une révérence à la musique de Nat King Cole par le crooner Grégory Porter - emporté par l'Orchestre national de Lyon. Notez aussi l’interprétation "jazzy" des grands airs des films Disney dans une soirée exceptionnelle.

Toute la programmation en un coup d'œil

Les soirées débutent à 20h30. Programme, horaires et ordre de passage des artistes susceptibles d'être modifiés.

© Radio France - Xavier Demagny

