Jazz à Vienne 2022 : découvrez la programmation de la 41e édition

Le festival Jazz à Vienne a levé mardi le voile sur la programmation de sa 41e édition qui se tient du mercredi 29 juin au mardi 13 juillet. Après une édition annulée en 2020, une édition limitée en 2021, 2022 est un retour aux sources pour le festival isérois avec une programmation dense et diversifiée du matin jusqu’au bout de la nuit et pour tous les publics. À l'affiche, on retrouvera notamment MC Solaar, Jamie Cullum, Nate Smith, Michael Kiwanuka, Black Pumas, George Benson, Cory Wong, Herbie Hancock, Thomas de Pourquery, Maceo Parker, Flavia Coelho, Nubiyan Twist, Angélique Kidjo ou Robert Glasper sur la scène du théâtre antique. Bien d'autres concerts, pour la plupart gratuits, sont programmés durant la quinzaine, dans 37 lieux en tout. La billetterie du festival est déjà en ligne. Découvrez ci-dessous la programmation de Jazz à Vienne 2022 🔵 au théâtre antique, 🟠 au Club et 🟢 dans les autres lieux du festival.

Mercredi 29 juin

🟢 Jazzy Mômes (Place du temple, 18h00)

🔵 MC Solaar avec New Big Band Project, Issam Krimi et l'orchestre des Pays de Savoie (20h30)

🔵 Alfa Mist

🟠 Oswèla (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jeudi 30 juin

🟢 Jazz & Yoga (Jardins de la maison du festival, 8h00)

🔵 Jamie Cullum (20h30)

🔵 Nate Smith

🟠 Dowdelin (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vendredi 1er juillet

🟢 Jazz & Yoga (Jardins de la maison du festival, 8h00)

🟢 Les Frères Brassens (Place du temple, 18h00)

🔵 Angélique Kidjo invite Yemi Alade & Joel Hierrezuelo (20h30)

🔵 James BKS

🟠 David Walters (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Samedi 2 juillet

🔵 Marcel Khalifé & Bachar Mar-Khalifé (20h30)

🔵 Dhafer Youssef

🟠 Sylvain Rifflet (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dimanche 3 juillet - Marathon jazz

🟢 Concert au lever du soleil. Belvédère de Pipet (6h30-7h30). Louise Jallu et son bandonéon.

🟢 Brunch musical. Jardin de Cybèle. 11h-14h. Ze Tribu Brass Band.

🟢 Sieste musicale. Jardin de ville. 14h-15h DJ Harry Cover.

🟢 Roller Disco. Cour de l’hôtel de Ville. 17h30-22h. Dynamita’s Night.

Lundi 4 juillet

🔵 Gregory Porter (20h30)

🔵 Big In Jazz Collective

🟠 Three of a Kind, avec Jon Boutellier, Michael Valeanu & Clovis Nicolas (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mardi 5 juillet

🔵 Michael Kiwanuka (20h30)

🔵 Black Pumas

🟠 Emma-Jean Thackray (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mercredi 6 juillet

🟢 Jazz & Yoga pour les enfants (Jardins de la maison du festival, 8h00)

🔵 Marc Rebillet (20h30)

🔵 Louis Cole et invités (Genevieve Artadi, Sam Wilkes, David Binney, rai Thislethwayte, Pedro Martins)

🟠 Tom Ibarra, Luma Tour (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jeudi 7 juillet

🔵 Christone "Kingfish" Ingram (20h30)

🔵 Manu Lanvin & The Devil Blues

🔵 Zac Harmon

🟠 Jamiah Rogers (0h00)

Jeudi 8 juillet

🟢 Big Band de l'Ardèche (Scène Cybèle, 12h30)

🟢 Big's Funk Orchestra (Place de l'affûterie, 18h00)

🔵 Robert Glasper (20h30)

🔵 Nubya Garcia

🔵 Blue Lab Beats

🟠 Souleance (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vendredi 9 juillet

🔵 Yann Tiersen, Electronic Set Live A/V (20h30)

🔵 Portico Quartet

🟢 Combo latin du Conservatoire de Vienne (Le Kiosque, 20h30)

🟢 Combo blues du Conservatoire de Vienne (Le Kiosque, 21h45)

🟠 Gystere (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Samedi 10 juillet

🔵 Trombone Shorty (20h30)

🔵 Dirty Dozen Brass Band

🔵 Just About Fun-k feat. Kirk Joseph, Big Chief Juan Pardo & James Andrews

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dimanche 11 juillet

🟢 Leslie Lewis (Scène Cybèle, 19h00)

🔵 George Benson (20h30)

🔵 Cory Wong

🟠 Thomas Leleu (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Lundi 12 juillet

🔵 Herbie Hancock (20h30)

🔵 Thomas de Pourquery & Supersonic

🟢 Gainsbourgades (Le Kiosque, 21h45)

🟠 Nduduzo Makhathini (0h00)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mardi 13 juillet - All night jazz

🟢 Atakora (Scène Cybèle, 19h00)

🔵 Maceo Parker (20h30)

🔵 Flavia Coelho Orquestra

🔵 Ishkero

🔵 General Elektriks

🔵 Nubiyan Twist

🔵 Cheap House

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

_____________________________________________

Suivre Jazz à Vienne