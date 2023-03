Jazz à Vienne 2023 : découvrez la programmation la 42e édition du 28 juin au 13 juillet

Le festival Jazz à Vienne a levé jeudi le voile sur la programmation de sa 42e édition qui se tient du mercredi 28 juin au jeudi 13 juillet. À l'affiche cette année, une programmation très féminine portée par Dee Dee Bridgewater, Sarah Lenka, Macha Gharibian, DOMi, Géraldine Laurent, Samara Joy, Norah Jones, Célia Kameni, Camilla George, Big Freedia ou Selah Sue. On retrouvera également Oxmo Puccino, Lee Fields ou André Manoukian. La billetterie du festival est déjà en ligne . Découvrez ci-dessous une partie de la programmation de Jazz à Vienne 2023 🔵 au théâtre antique, 🟠 au club et 🟢 dans les autres lieux du festival.

ⓘ Publicité

Une édition plus féminine que les autres

Même si on est loin de la parité, avoue le directeur artistique du festival Benjamin Tanguy, ce 42e Jazz à Vienne sera plus féminin. "Entre 30 et 40%", c'est bien plus c'est que la moyenne des festivals en France, qui programme seulement 15% de femmes sur scène. Outre la féminisation, le festival affiche aussi la diversité, avec deux artistes transgenre au programme, une première. Et promesse plus globalement de nouveauté : la moitié de la programmation est constituée d'artistes qui viennent pour la première fois.

loading

Mercredi 28 juin

🟢 Feyzin Groove Orchestra

🟢 Sandra Cipolat

🟢 Ilan Elbaz

🔵 Dee Dee Bridgewater & The Amazing Keystone Big Band / André Manoukian / Big Band Brass / Sarah Lenka & Macha Gharibian (19h30)

🟠 Sarah Lenka (0h00)

Dee Dee Bridgewater | 1er juillet 2023 à l'Olympia

Jeudi 29 juin

🟢 Big Band de l'ENM de Villeurbanne

🟢 Obsidiane

🟢 Nathan Mollet trio

🔵 Jacob Collier, DOMi & JD BECK (20h30)

🟠 Emile Londonien (0h00)

Jacob Collier - Somebody To Love (Live in Lisbon)

Vendredi 30 juin

🟢 Jeannette Berger

🟢 Cédric Hanriot feat. Charles X

🔵 Sampa the Great , Loyle Carner , Oxmo Puccino & Yaron Herman (20h30)

🟠 Steam Down (0h00)

[LIVE] Oxmo Puccino & Yaron Herman - Festival PIANOMANIA 2022

Samedi 1er juillet

🟢 Choral Night Fever

🟢 Thaïs Lona

🟢 NNAVY

🔵 Jacob Banks , Lee Fields (20h30)

🟠 Thomas Kahn (0h00)

Lee Fields - Faithful Man (Yours Truly Session)

Jacob Banks - Unknown (To You) [Official Music Video]

Lundi 3 juillet

🟢 Lapsus

🟢 Circé

🟢 Chocho Cannelle

🟢 Roller Disco. Cour de l’hôtel de Ville. 17h30-22h. Dynamita’s Night.

🔵 Marcus Miller, Ezra Collective (20h30)

🟠 Camilla George (0h00)

MARCUS MILLER LIVE AT LYON AUDITORIUM ON DECEMBER 22ND (2009)

Mardi 4 juillet

🟢 Tatanka trio

🟢 East Aces

🔵 Selah Sue , Faada Freddy (20h30)

🟠 Kolinga (0h00)

Selah Sue - Montreux Jazz festival - This World (2014)

Mercredi 5 juillet

🟢 Söta Sälta (spectacle jeune public)

🟢 Lucas Santtana

🔵 Snarky Puppy , Liniker (20h30)

🟠 « Imagens » (0h00)

Snarky Puppy - Shofukan (We Like It Here)

Jeudi 6 juillet

🟢 Cynthia Abraham Solo

🔵 Gospel Philharmonic Experience , Adi Oasis (20h30)

🟠 Sintia Piccin / Clélya Abraham / Ana Karina Sebastião / Ananda Brandao 4tet (0h00)

Adi Oasis - 2022 Springfield Jazz & Roots Festival

Vendredi 7 juillet

🟢 Juego de Tonos

🟢 DJ Furiosa

🔵 Cimafunk , Grupo Compay Segundo , Harold López-Nussa (20h30)

🟠 Bigre ! & Cynthia Abraham (0h00)

Harold López-Nussa Trio Live Concert at @MontreuxJazzFest

Samedi 8 juillet

🟢 Senny Camara Duo

🟢 Collectif Furie (DJ)

🔵 MEUTE , Electro Deluxe (20h30)

🟠 Big Freedia (0h00)

MEUTE - Live in Paris [Full Concert]

Dimanche 9 juillet

🟢 Laura Prince

🔵 Melody Gardot , Célia Kameni / Alfio Origlio , Yessaï & Marc Karapetian x Terri Lyne Carrington (20h30)

Melody Gardot - Au Chateau d'Herouville (2018)

Lundi 10 juillet

🔵 Joe Bonamassa , Joe Louis Walker (20h30)

🟠 Stephen Hull Experience (0h00)

Joe Bonamassa Official - "I'll Play The Blues For You" - Live At The Greek Theatre

Mardi 11 juillet

🟢 Dune

🔵 Norah Jones , Mavis Staples (20h30)

🟠 The Staples Jr. Singers (0h00)

Norah Jones Live at AB - Ancienne Belgique

Mercredi 12 juillet

🟢 Collectif Trente

🟢 Thomas Ibanez

🔵 Pat Metheny Side-Eye , Sixun (20h30)

🟠 Emmet Cohen Trio (0h00)

Pat Metheny New Song 2023

Jeudi 13 juillet

🟢 Sarāb

🟢 Gaël Horellou « Identité »

🔵 Goran Bregović / Incognito / Samara Joy / Ajate / Voilaaa Sound System / Lou Rivaille (20h30)

GORAN BREGOVIC LIVE IN PARIS AU CABARET SAUVAGE LE 21 NOVEMBRE 2019

Suivre Jazz à Vienne

L'affiche signée Pénélope Bagieu