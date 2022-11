Jazz à Vienne 2023 : découvrez les premiers noms de la 42e édition

Jazz à Vienne a levé le voile sur les premiers noms qui seront au programme du 28 juin au 13 juillet au théâtre antique à Vienne (Isère). Le festival, parmi les plus réputés dans son domaine, fêtera sa 43e édition et se déploiera comme à son habitude dans une trentaine de lieux. À l'affiche, on retrouvera notamment Marcus Miller, Norah Jones, Meute, Electro Deluxe, Joe Louis Walker, Pat Metheny, Ezra Collective, Sixun ou Mavis Staples. L'affiche a été dessinée par l'autrice de bande dessinée Pénélope Bagieu . La billetterie de Jazz à Vienne 2023 est déjà ouverte : comptez de 37 à 60 euros pour le tarif normal, de 34 à 57 euros pour le tarif réduit, ou 105 euros pour un pack de trois soirées.

Lundi 26 et mardi 27 juin 2023 - Marion Rampal

Lundi 3 juillet 2023 - Marcus Miller, Ezra Collective

Samedi 8 juillet 2023 - Meute, Electro Deluxe

Lundi 10 juillet 2023 - Joe Bonamassa, Joe Louis Walker

Mardi 11 juillet 2023 - Norah Jones, Mavis Staples

Mercredi 12 juillet 2023 - Pat Metheny, Sixun

