Jazz à Vienne : Ben Harper, Chick Corea, Diana Krall et Bobby Mc Ferrin au menu de la 39e édition

C'est un rendez-vous incontournable de l'été dans notre département : le festival Jazz à Vienne. La programmation complète de la 39e édition vient d'être dévoilée ce mardi soir à Vienne. Elle aura lieu du 28 juin au 13 juillet. Si les venues de Bobby Mc Ferrin et Hocus Pocus , notamment, avaient été annoncées fin novembre lors de la présentation de l'affiche du festival, d'autres belles surprises attendent donc les festivaliers.

Les organisateurs ont ainsi levé le voile sur l'ensemble de la programmation avec une fois de plus de grands noms sur la scène du théâtre antique. Des noms déjà passés par Vienne comme Ben Harper, Chick Corea ou encore Diana Krall. Et des premières avec Charlie Winston ou encore Calypso Rose. Le groupe Kassav y fêtera ses 40 ans de carrière et le musicien-compositeur-producteur américain John Zorn proposera un marathon musical de quatre heures avec 14 groupes.

Aux 15 soirées du théâtre antique, il faut ajouter de nombreuses représentations gratuites des Scènes de Cybèle, du Club de minuit ou du Jazz Mix. Jazz à Vienne, c'est 250 concerts dont les trois quarts sont gratuits. Mais aussi des expos, des ateliers, des déambulations dans les communes voisines... L'édition de l'an passé avait réuni 222.000 festivaliers sur 16 jours (contre 215.00 en 2017 sur 15 jours).

Ce festival sera "marqué par la présence des Caraïbes, des îles qui détiennent une richesse culturelle, plurielle et remarquable qui a profondément bouleversé l'histoire de la musique" d'après l'équipe de Jazz à Vienne. Elle souhaite aussi "célébrer les chants et les voix de luttes, les influences réciproques de la musique sur les mouvements de contestations. Qu'il s'agisse de luttes sociales, raciales, économiques ou même écologiquesn la musique a toujours rythmé ces combats." Exemple, entre autres, avec la chanteuse américaine Neneh Cherry et son dernier album Broken Poltics qui aborde les questions de violence, d'avortement...

Le théâtre antique de Vienne - Arthur Viguier

La programmation complète du Théâtre antique

• Vendredi 28/06 : "Up above my head" avec Camille, Sandra Nkaké et Raphaël Lemonnier feat Raphaël Imbert / Michelle David et the gospel sessions

• Samedi 29/06 : Chilly Gonzales / Chassol / Gogo Penguin

• Lundi 01/07 : Ben Harper et The innocent criminals / Zac Harmon

• Mardi 02/07 : Bobby McFerrin et Gimme 5 / José James

• Mercredi 03/07 : Chick Corea et The spanish heart band / Juan Carmona Septet

• Jeudi 04/07 : Snarky Puppy / Kokoroko

• Vendredi 05/07 : Hocus Pocus / Tom Misch

• Samedi 06/07 : Charlie Winston / Ibeyi + special guest Erik Truffaz

• Dimanche 07/07 : Kassav / Calypso Rose / Mizikopéyi - créole big band + special guest Alain Jean-Marie

• Lundi 08/07 : Chucho Valdés / Omar Sosa et Yilian Cañizares

• Mardi 09/07 : Diana Krall / Paul Jarret et Jim Blanck

• Mercredi 10/07 : John Zorn pour le "Bagatelles marathon"

• Jeudi 11/07 : Parov Stelar / Yom et The wonder rabbis

• Vendredi 12/07 : Manu Dibango "Safari symphonique" avec l'ONL, Flavia Coelho et Manou Gallo / Fatoumata Diawara

• Samedi 13/07 : Thomas Dutronc et les esprits manouches / Anomali / Bonga / Neneh Cherry / Papatef / Obradović-Tixier Duo

