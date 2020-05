Jazz à Vienne : des dates annoncées en 2021 pour certains concerts reportés en raison du coronavirus

Les organisateurs du festival font savoir ce jeudi que le concert de Jamie Cullum, pianiste et chanteur de jazz, prévu cet été et annulé en raison du coronavirus, lancera la 40e édition reportée en 2021. Le Britannique sera sur la scène du théâtre antique le mercredi 23 juin 2021.

Comme nombre de festivals, le mois dernier, celui de Jazz à Vienne a été contraint d'annuler son édition 2020, en raison de l'épidémie de coronavirus. Le festival devait avoir lieu du 25 juin au 11 juillet 2020. Ce jeudi, les organisateurs annoncent que cette 40e édition -un anniversaire forcément spécial- se déroulera du 23 juin au 10 juillet 2021.

Et parmi les noms qui avaient déjà été annoncés, il y a des artistes qui ont assuré qu'ils seraient malgré tout au rendez-vous dans un an. C'est le cas du Britannique Jamie Cullum, qui s'est déjà produit à Vienne. Le pianiste et chanteur de jazz se produira pour ce Jazz à Vienne 2021 le mercredi 23 juin. Il ouvrira donc la quinzaine. Le concert dessiné d'Hugh Coltman et de Juanjo Guarnido est lui reporté au samedi 3 juillet, 18h30, à la salle du Manège. La billetterie pour ces deux dates est déjà ouverte tout comme celle des pass. Pour ceux qui avaient des pass ou des abonnements, des reports sur 2021 sont possibles comme des demandes de remboursement.

L’équipe de Jazz à Vienne dit faire "tout son possible pour trouver une date de report pour les concerts de Jill Scott et Michael Kiwanuka (8 juillet 2020) et Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis et The Count Basie Orchestra (9 juillet 2020)". A l'heure actuelle, il n'y a pas de date de report pour le concert de Nas (27 juin 2020) et les organisateurs préfèrent en attendant rembourser les détenteurs des billets pour cette soirée. Si une date de report était finalement trouvée, les détenteurs de billets pour le concert du 27 juin 2020 "seront prévenus en avant-première de la nouvelle date."

Hors Jazz à Vienne : annulation définitive pour Dido, en attente pour Massive Attack

Concernant les autres concerts de la saison d'été du théâtre antique, hors Jazz à Vienne, sont désormais annoncés comme non reportés en 2021, celui de la chanteuse britannique Dido (23 juillet 2020) et celui d'Aya Nakamura (27 juillet 2020), chanteuse française de pop et de R&B.

Les producteurs des concerts de Massive Attack (2 juin 2020) et M Pokora (17 juillet 2020) font tout leur possible pour trouver une date de report à l'été 2021. Si des dates de report à l'été 2021 sont possibles, les détenteurs de billets pourront conserver leurs places ou demander le remboursement. Sans report possible, les billets seront remboursés.

Dub Inc est reprogrammé le 23 juillet 2021. Pour ce concert, il est possible de conserver ses billets pour 2021 ou de demander le remboursement.

Plus d'infos sur le site internet de Jazz à Vienne.