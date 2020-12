Jazz à Vienne : découvrez les premières têtes d'affiche de l'édition 2021

Après une édition 2020 annulée en raison de l'épidémie de Covid-19, la 40e édition du festival de musique Jazz à Vienne (Isère) se prépare. Sauf retournement de situation liée à la crise sanitaire, le festival aura lieu du 23 juin au 10 juillet 2021. Découvrez les premiers noms des artistes qui composeront l'affiche de Jazz à Vienne.

"Personne ne peut aujourd'hui présager de la situation dans laquelle nous nous trouverons en juin prochain, mais une chose est sûre, _nous serons prêts_. Nous avons envie de retrouver, le public, la musique live, le spectacle vivant et les émotions partagées", écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Mercredi 23 juin

Jamie Cullum se produira au Théâtre Antique le mercredi 23 juin. À 40 ans, une poignée de disques d’or et de Grammy Awards en poche, "Jamie Cullum a définitivement fait sa place dans la grande famille du jazz vocal", saluent les organisateurs du festival.

Jamie Cullum - Danny North

Anne Paceo jouera également ce jour-là. La batteuse, cheffe d'orchestre et compositrice venue de Côte d'Ivoire, fait partie des artistes majeurs de la scène jazz actuelle. Avant même sa naissance, elle est persuadée d’avoir entendu des percussionnistes en train de répéter, juste à côté de la maison de ses parents : "Inconsciemment, je sais que ça a eu un effet sur moi. Une fois, en jouant du djembé, j’ai eu subitement l’impression de me retrouver dans le ventre de ma mère", raconte l'artiste.

Anne Paceo - Sylvain Gripoix

Vendredi 25 juin

L'Afrique sera au cœur de la soirée du vendredi 25 juin avec la venue de Salif Keita. L'artiste de 70 ans a sorti en 2018 l’album Un Autre Blanc, qu’il désignait alors comme le dernier de sa carrière. Depuis, il se fait rare sur les scènes des festivals, son concert à Vienne sera l’une des dernières occasions de le voir sur scène.

Keziah Jones fera également le déplacement jusqu'en Isère. Pour cette soirée au Théâtre Antique, le natif de Lagos a vu les choses en grand : son concert en trio sera précédé d’une jam session mêlant danse et musique avec le chorégraphe-danseur nigérian Qudus Onikeku, en partenariat avec la Biennale de la danse de Lyon.

Keziah Jones - Laura Marie.

Julia Sarr est conviée dans le cadre de la Saison iséroise Sénégal 20-21 (événement porté par le Département de l'Isère à l'occasion des 20 ans de sa coopération avec le Département de Kédougou et en partenariat avec les conservatoires de Vienne et de Voiron). Sur un répertoire de chansons en wolof, Julia Sarr projette de sa voix cristalline et puissante une musique de fusion.

Julia Sarr - DR

Lundi 28 juin

Le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf a confirmé sa venue au festival Jazz à Vienne. Le musicien libre et sans frontière qui flirte avec les genres passant de la pop au rock en faisant un détour par la world music. Sa trompette vibrera au sein d’un vaste orchestre de percussions et de cuivres. Habitué du festival, ce sera sa sixième participation.

Ibrahim Maalouf - Yann Orhan

Un autre maître de la trompette et l'un des pionniers de l'électro-jazz, Erik Truffaz, se produira le 28 juin. En octobre 2019 sortait son dernier grand cru, Lune Rouge, prouvant que l'artiste reste un défricheur sonore majeur du jazz moderne.

Samedi 3 juillet

Le samedi 3 juillet sera marqué par un concert hybride, mélangeant musique et bande-dessinée. Dans le cadre d'un partenariat avec le Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême, le dessinateur Juanjo Guarnido (qui a réalisé l'affiche 2021 du festival Jazz à Vienne) et le musicien britannique Hugh Coltman se produiront ensemble sur scènes dans un concert dessiné.

Lundi 5 juillet

Ce sera probablement l'un des moments forts de l'édition 2021 de Jazz à Vienne, le contrebassiste Avishai Cohen ressuscite son trio avec Shai Maestro au piano et Mark Guiliana à la batterie pour un concert unique cet été. Une musique métissée, ancrée dans le jazz moderne aux confins de la pop et de la world music.

Avishai Cohen - Andreas Terlaak

Vincent Peirani aura carte blanche cet été. L'accordéoniste a prévu "un cocktail aussi détonant qu’alléchant" en invitant à venir se greffer à son groupe Living Being un orchestre d’instruments à vent (clarinettes, hautbois, cors, tubas...), passant de petites formes intimistes à des arrangements baroques.

La billetterie est ouverte

Vous pouvez dès à présent réserver vos places pour le festival sur le site internet de Jazz à Vienne avec une offre de lancement en quantité limitée : trois soirées au choix pour 99 euros au lieu de 105.

Le pass pour assister à sept soirées du festival est vendu au prix de 190 euros, celui pour le festival dans son intégralité (du 23 juin au 10 juillet) est à 350 euros.

Les billets qui ont été achetés et non remboursés pour l'édition 2020 qui n'a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire sont toujours valables pour l'édition 2021.