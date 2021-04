Jazz à Vienne dévoile la programmation des quatre dernières soirées

Tigran Hamasyan présentera pour la première fois sur scène son dernier album "The call within"

A moins de deux mois du coup d'envoi du festival Jazz à Vienne, dont la tenue est cependant soumise au contexte sanitaire lié au coronavirus, les organisateurs ont annoncé ce mardi 27 avril les derniers noms qu'il manquait pour boucler cette 40e édition particulière avec moins de places : 4.000 places assises contre 7.500 pour répondre au protocole sanitaire. Cette 40e édition aura lieu du 23 juin au 10 juillet. L'essentiel de la programmation avait été présenté début avril.

Ainsi, outre Thomas Dutronc, Jamie Cullum, Ibrahim Maalouf ou encore Imany, se produiront aussi sur la scène du théâtre antique Maceo Parker, Seu Jorge & Rogê, Lucas Santtana, Tigran Hamasyan, Marta High, Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis, Belmondo Quintet, Portico Quartet et Gauthier Toux and Nils Peter Molvaer.

Les dernières dates annoncées par Jazz à Vienne

Jeudi 24 juin. Soirée new generation : Portico Quartet / Tigran Hamasyan Trio / Gauthier Toux for a word and Nills Petter Molvaer.

Soirée new generation : Portico Quartet / Tigran Hamasyan Trio / Gauthier Toux for a word and Nills Petter Molvaer. Samedi 26 juin. Soirée Brésil : Seu Jorge et Rogê / Lucas Santanna.

Soirée Brésil : Seu Jorge et Rogê / Lucas Santanna. Samedi 3 juillet. Soirée funk : Maceo Parker / Martha High.

Soirée funk : Maceo Parker / Martha High. Jeudi 8 juillet. Jazz at Lincoln center orchestra with Wynton Marsalis / Belmondo Quintet.

Les pass 7 soirées sont épuisés et la soirée du 28 juin avec Ibrahim Maalouf et Erik Truffaz est complète. Pour plus d'informations sur les billets disponibles, les tarifs, rendez-vous sur le site internet du festival.

Les nouveaux noms à découvrir

