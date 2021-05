Jazz à Vienne : la nouvelle programmation, sans Marcus Miller, dévoilée

Le festival Jazz à Vienne dévoile ce vendredi sa nouvelle programmation après l'annonce de l'annulation des concerts de Marcus Miller, prévus les 4 et 6 juillet au théâtre antique.

à lire aussi Marcus Miller ne viendra finalement pas à Jazz à Vienne en juillet 2021

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La soirée du 6 juillet annulée

Si l'incertitude plane encore sur la soirée du 4 juillet, "la nouvelle programmation sera dévoilée le 7 juin", précise l'organisation sur son compte Twitter, celle du 6 juillet est purement et simplement annulée. Si vous avez acheté vos billets auprès de Jazz à Vienne, "vous serez remboursés automatiquement", indiquent encore les organisateurs.

Deux autres soirées modifiées

La soirée blues du 9 juillet a été légèrement modifiée. Zac Harmon est remplacé par Neal Black and The Healers & Fred Chapellier + special guest Greg Zlap. Les 2e et 3e parties de soirée restent inchangées avec Paul Personne et Lowland Brothers.

Enfin, le 10 juillet, pour le concert hommage à Rachid Taha, Miossec sera remplacé par Rodophe Burger. Les autres invités pour ce concert hommage à Rachid Taha restent inchangés : Amel Zen, Julien Jacob, Yegba Likoba, Sofiane Saidi, Habib Farroukh & Hamza Bencherif.

La 40e édition du festival Jazz à Vienne aura lieu du 23 juin au 10 juillet 2021.