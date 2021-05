Jazz à Vienne s'adapte aux dernières mesures sanitaires annoncées par le gouvernement

En 2019, 229.000 festivaliers avaient assisté aux concerts de Jazz à Vienne (Isère). L'an dernier, en raison de l'épidémie de coronavirus, l'édition 2020 du festival avait dû être annulée. Et cette année, l’événement aura bien lieu du 23 juin au 10 juillet 2021 mais l'organisation a dû s'adapter aux dernières annonces gouvernementales.

Le pass sanitaire obligatoire

Pour accéder au Théâtre Antique il faudra tout d'abord se munir d'un "pass sanitaire". C'est-à-dire un test négatif, un certificat de vaccination ou un certificat d'immunité. Ce document devra être présenté - en plus du billet d'entrée - à l'entrée du festival par tous les participants, sous format papier ou numérique. À partir du 9 juin il sera également disponible via l'application TousAntiCovid.

Les horaires adaptés

Les horaires des concerts du 23 au 29 juin ont été changées pour s'adapter au couvre-feu décalé à 23 heures. Les soirées des 23, 26, 27, 28 et 29 juin débuteront à 19 heures pour finir à 22 heures. Les soirées des 24 et 25 juin débuteront à 18h40 pour finir à 22 heures. Et à partir du 30 juin, c'est retour à la normale au niveau des horaires puisque le couvre-feu prend fin. Les concerts débuteront donc à 20h30.

L'organisation précise que les "spectateurs munis de billets pour les soirées du 23 juin au 29 juin et qui ne pourraient plus y assister en raison des nouveaux horaires peuvent demander le remboursement de leur place jusqu’au mardi 25 mai 2021."

Jazz à Vienne n'affiche pas encore complet, il reste encore des billets et des pass en vente sur le site en ligne du festival. Le prix d'une soirée varie de 37 euros à 49 euros en tarif normal, et de 34 euros à 46 euros pour le tarif réduit.