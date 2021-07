Jazz en ville : un spectacle fait découvrir le swing aux plus jeunes pendant le festival

"On essaye surtout de transmettre la joie et l'énergie du swing", confie Anna Stevens, chanteuse et danseuse de swing. Avec Galaad Moutoz au piano, ils présentent tous les jours lors du festival de Jazz à Vannes (Morbihan) un spectacle au jardin de Limur. "On fait découvrir aux petits ce que c'est que le swing, ce que c'est que cette musique, cette danse, d'où elle vient, quelles sont ses caractéristiques, comment elle se construit", précise Anna Stevens. Ce courant musical prend son essor au milieu des années 1920 aux Etats-Unis après être né de la rencontre entre les rythmes traditionnels africains et les mélodies venues d'Europe

Pendant un peu moins d'une heure, les deux artistes nous font découvrir leur univers en musique tout en nous apprenant des choses. "On essaye de trouver l'équilibre entre du contenu historique et du fun", ajoute Anna Stevens. Le public, très familial, est invité à danser, à chanter, à taper dans ses mains.

Les plus petits ont l'air ravis, les parents et les grands-parents aussi. "J'ai trouvé ça super", raconte Pierre venu avec sa fille, "c'est une musique qui est je trouve assez accessible aux enfants et il y a assez peu de spectacle de jazz, de blues, ou même de rock à des heures accessibles aux enfants justement ! Je trouve aussi que le mélange musique et danse, c'est très sympa pour eux."

Le spectacle n'est évidemment pas réservé aux enfants."Même si on est déjà féru de jazz, on peut venir écouter de la musique et passer un très bon moment", rappelle Anna Stevens tout sourire.

Pour rappel, le pass sanitaire et le masque est obligatoire pour assister aux concerts de Jazz en ville.