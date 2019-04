Jazz sous les pommiers 2019 : 80% des billets sont vendus mais il reste encore 39 concerts disponibles

Ce sera la 38e édition cette année du festival musical de Coutances, du 24 mai au 1er juin. Soixante-sept concerts sont programmés, sans compter les animations gratuites et les spectacles de rue. A un mois de l'ouverture, les organisateurs ont le sourire.

Coutances, France

J-30 avant l'ouverture de Jazz sous les pommiers, édition 2019. Et le premier "bilan" est déjà positif puisque 80% des billets sont déjà vendus (34.000 billets en tout) et 28 concerts sont complets, notamment les têtes d'affiche comme Thomas Dutronc, Fatoumata Diawara ou Avishaï Cohen. Six autres sont en passe de l'être comme le Dimanche en fanfares par exemple.

Mais les organisateurs insistent: il reste encore 10 mille billets disponibles ! Soit 33 concerts pour lesquels il reste des places et ce, tous les jours du festival.

Il reste des choses superbes comme le concert de la chanteuse Angélique Kidjo ou du San Francisco Jazz Collective et sa bossa nova d'aujourd'hui. Egalement, Le mystère des voix bulgares, ce choeur polyphonique dont la musique a été reprise ou samplé par des artistes comme U2, Kate Bush etc, cite pour exemple le directeur Denis Le Bas.

Les organisateurs ont aussi fait le point sur certaines informations pratiques, notamment pour tous ceux qui voudraient se rendre au festival le dimanche et durant le week-end de l'Ascension, les jours de forte affluence : Un parking et des navettes gratuites seront mises en place depuis l'arrière de la gare.

Autre nouveauté : le placement différencié au rez-de-chaussée de la salle Marcel Hélie, qui permettra peut-être d'éviter les longues files d'attente de spectateurs devant la salle.