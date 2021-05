Jazz sous les Pommiers dévoile la programmation de la 40ème édition

Pour la 40ème édition du Festival (25 - 29 août 2021), Jazz sous les Pommiers ne déroge pas à la tradition : au programme, toujours des grands noms et des découvertes.

La reprise d'une vie (presque) normale approche à grand pas pour le monde de la Culture. Le Festival Jazz sous les pommiers à Coutances reçoit cette année encore des artistes éclectiques, qui mêlent des grands noms et des découvertes. La programmation compte des artistes n'ayant pu jouer en mai 2020 ou lors du week-end sous les Pommiers de septembre.

On retrouvera notamment la saxophoniste Sophie Alour, le 26 août au Magic Mirrors ou bien l'Orchestre National de Jazz, le 27. Jazz sous les Pommiers donne l'occasion de découvrir ou re-découvrir l'auteure-compositrice-interprète franco-israélienne, Yael Naim et sa voix au timbre soul. Batteur de profession, Manu Katché, l'ancien juré de la Nouvelle Star, montera aussi sur scène. L'américain Kenny Barron, artiste reconnu pour son talent de pianiste se produira à la salle Marcel-Hélie, le 27 août. L'autre tête d'affiche est Henri Texier contrebassiste, multi-instrumentiste, chanteur, chef d'orchestre et compositeur de jazz français.

En raison du contexte sanitaire, les animations de rue ne sont pas au programme. Mais les équipes sont prêtes à les mettre en place si le contexte évolue.

Cette année, vous n'aurez que 5 jours au lieu de 10 pour profiter des concerts. Le Festival en partenariat avec France Bleu se tiendra du 25 au 29 août après avoir été repoussé plusieurs fois.