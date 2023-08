" Je chante pour dire à mon frère que je l'aime" : à La Baule, l'hommage de Julien Clerc à Gérard Leclerc

C'est avec beaucoup de pudeur et avec émotion que s'est adressé le chanteur Julien Clerc aux 1.800 personnes, venues assister à son concert ce jeudi 17 août, en soirée, au parc des Dryades, de La Baule (Loire-Atlantique). Un concert que le chanteur a tenu à maintenir malgré le décès deux jours plus tôt de son demi-frère, Gérard Leclerc .

Le journaliste politique de 71 ans est mort dans le crash du petit avion qu'il pilotait, mardi 15 août, sur la commune de Lavau-sur-Loire, près de Saint-Nazaire. Gérard Leclerc avait décollé de Loudun, dans la Vienne, département où il possède une maison et il devait justement se rendre à La Baule pour assister au concert de son demi-frère.

"Il aurait détesté que je ne chante pas"

"Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir, le destin en a décidé autrement", a ainsi dit le chanteur, qui a longtemps été ovationné quand il est monté sur scène. Il a aussi expliqué pourquoi il a maintenu ce concert, malgré ces circonstances tragiques : "Il aurait détesté que je ne chante pas (...) je chante pour dire à mon frère que je l'aime."

Le chanteur de 75 a évoqué les nombreux messages reçus depuis le drame : "ça fait chaud au cœur et ça atténue un peu la peine". Et de poursuivre "si vous me le permettez, je vais lui dédier ce concert." Il a aussi tenu à avoir une pensée pour l'épouse de Gérard Leclerc, Julie, qui fut pendant près de 50 ans une des voix emblématique de la radio Europe 1, et à leurs enfants, Charlotte, Antoine et Mathieu.

Voici les mots de Julien Clerc, filmés par notre consœur Laurène Trillard du Figaro.

Le journaliste nantais, Pascal Praud, qui anime l'émission de la chaîne télé CNEWS 'L'heure des pros" était présent. Gérard Leclerc était l'un des chroniqueurs. Pascal Nègre, président directeur général d'Universal Music Group, assistait aussi à ce concert.