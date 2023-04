"Je me sens plus apaisée " : 28 adultes se font baptiser pour Pâques en Dordogne

C'est la tradition dans la religion catholique. Chaque année, les adultes se font baptiser la veille de Pâques, à la veillée pascale. Ce samedi, ils étaient plus de 5.400 en France, dont 28 en Dordogne. C'est beaucoup plus que l'an dernier où ils n'étaient qu'une quinzaine.

ⓘ Publicité

Pour ces adultes, le sacrement du baptême est synonyme d'aboutissement après une longue préparation, qui aura parfois duré depuis plus de deux ans. Danielle a 70 ans, elle habite Ginestet. Elle s'est fait baptiser ce samedi à l'église Notre-Dame de Bergerac. Elle a toujours cru en Dieu, mais elle a attendu la retraite pour se lancer.

Une longue préparation

"Je me sens plus apaisée, plus sereine", explique-t-elle. Son déclencheur, c'était il y a deux ans lorsqu'elle a poussé la porte de l'église. Elle a ressenti "la présence de Dieu", et elle s'est enfin décidée à franchir le pas et demander le baptême.

Les catéchumènes, comme on les appelle, sont accompagnés de leurs parrains et marraines. Avec le baptême, ils reçoivent aussi la communion. Les parents d'Adeline ont toujours voulu lui laisser le choix. Elle a baptisé ses enfants il y a un an, et aujourd'hui c'était son tour. "Avec le baptême, j'ai un peu l'impression de commencer une nouvelle vie", dit-elle. Danielle sourit. "Pour le comprendre, il faut le vivre", explique-t-elle.

En temps normal, les nouveaux baptisés font également leur confirmation, un autre sacrement, lors de la vigile pascale. Mais cette année, l'évêque a souhaité que les confirmations se fassent dans quelques semaines, à l'occasion d'une nouvelle célébration.