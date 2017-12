"Je me suis retrouvé nez à nez avec lui" : Damien se souvient de sa rencontre avec Johnny à Los Angeles

C'était en 2012. Damien, un kiné mayennais, a rencontré, cette année-là, par hasard son idole pendant ses vacances en Californie. Un moment inoubliable.

Une rencontre improbable, vraiment, étonnante. Le hasard, la chance. Damien est un veinard : "j'ai un ami qui tient un restaurant à Los Angeles. Il me propose de prendre sa moto pour faire une ballade du côté de Malibu. Il me dit aussi d'aller dans la montagne vers un endroit qui s'appelle Rockstore". C'est un endroit confidentiel sur les hauteurs de LA que seuls les amoureux de Harley-Davidson, comme Johnny, connaissent. Damien fait un p'tit tour, il admire les motos sur le parking et là énorme surprise : "juste à ce moment-là, y'a un gars qui me tape sur l'épaule et qui nous demande ce qu'on fait ici, il parle en français. Je me retourne, c'est Johnny. On parle, on échange et il me donne même l'adresse de son mécanicien à Los Angeles".

Et quand Johnny parle de sa passion pour les Harley, difficile de l'interrompre poursuit Damien : "il n'y avait personne pour le déranger, il était en confiance. On a pris des photos. C'est même son attaché de presse qui le poussait à interrompre la conversation parce qu'il avait des rendez-vous. C'était un homme très accessible et très très sympa !".

Comme des millions de Français, la mort de Johnny Hallyday a bouleversé Damien. Sur son profil Facebook, il a posté la fameuse photo sur laquelle on le voit avec le rockeur (image ci-dessus) dans les montagnes californiennes. "On a tous quelque chose de Johnny, c'est de la nostalgie, c'est un mythe" dit-il. Le kiné mayennais promet de retourner un jour sur les hauteurs de Los Angeles pour rendre hommage à l'artiste et au passionné des légendaires motos.