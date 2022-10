"Je n'ai fait dédicacer que son livre" : l'auteur lorrain Nicolas Mathieu félicite la prix Nobel Annie Ernaux

On peut avoir remporté le prix Goncourt 2018 et pourtant, avoir la voix qui tremble au moment d'évoquer l'une de ses idoles. Le Spinalien Nicolas Mathieu, primé notamment pour "Leurs enfants après eux", encense Annie Ernaux, gagnante ce jeudi de la plus prestigieuse des récompenses, en empochant le prix Nobel de littérature.

Rencontre avant la célébrité

Si Annie Ernaux a une place si importante dans l'œuvre du Vosgien, c'est avant tout parce qu'ils se sont rencontrés, avant que la carrière de Nicolas Mathieu n'explose. "J'ai fait plein de dédicaces, mais je n'ai personnellement fait dédicacer qu'un seul livre dans ma vie." Et devinez-quoi ? Il s'agit des "Années", signées Annie Ernaux en 2008. "Son plus beau", confie-t-il.

"C'était à Nancy, et je lui ai fait dédicacer son livre." La belle anecdote aurait pu s'arrêter là, sauf qu'au même moment, Nicolas Mathieu, tel un immense fan, lui donne son premier roman : "Aux animaux la guerre_". "A l'intérieur, j'y ai écris un mot qu'elle commençait à lire, mais je n'osais pas devant elle ! Alors je me suis éclipsé et j'ai bien fait puisque j'avais écris : 'Vous l'aurez compris, je vous aime'. Donc ça en dit long sur ce que je pense d'elle_", se souvient-il.

Une source d'inspiration

Un amour qui est devenu une véritable source d'inspiration. "C'est la première que j'ai lue, qui mettait des mots précis sur des sentiments confus en moi, notamment le fait de sortir d'un milieu social pour accéder à un autre." En tête de liste, "Les Années", "je le recommande à tout le monde, il est merveilleux".

