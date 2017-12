«Je n'ai pas ramé depuis deux mois», la nouvelle vie de Jérémie Azou

Un mois et demi après l'annonce de sa retraite, le champion olympique Jérémie Azou affirme que l'aviron ne lui manque pas. L'Avignonnais habite maintenant à Valenciennes où il exerce sa profession de kiné. Surtout, il apprécie d'être libéré des contraintes du sport de haut niveau.

Après dix ans de haut niveau, de compétitions, de pression, Jérémie Azou savoure le goût de la retraite. Il partage ses journées entre l'écriture de son livre, le matin, et son métier de kiné, l'après-midi. Un nouvel équilibre qui semble lui convenir parfaitement : «aussi incroyable que cela puisse paraître je n'éprouve aucun manque», confie l’intéressé sur son blog.

Libéré des contraintes de la lutte antidopage

Joint par France Bleu Vaucluse, Jérémie Azou reconnaît qu'il apprécie tout particulièrement de ne plus être obligé de se géolocaliser en permanence pour répondre aux attentes de l'Agence française de lutte contre le dopage. «J'étais obligé de donner un créneau d'une heure tous les jours de l'année sur lequel on pouvait venir me contrôler de manière inopinée». Forcément, le champion olympique apprécie sa nouvelle tranquillité : «ce qui change, c'est d'avoir son week-end pour prévoir des choses et aussi parfois de ne rien prévoir du tout».

«J'essaie de ne pas trop m’encroûter», Jérémie Azou

L'Avignonnais n'a plus ramé depuis son titre mondial, remporté il y a deux mois en Floride mais ça ne lui «manque pas» pour l'instant. Il continue tout de même à faire un peu de sport pour que la rupture ne soit pas trop violente avec son intense rythme d'entraînement. «J'essaie de me bouger un peu pour pas trop m’encroûter», explique l'intéressé dans un sourire.