Le monument préféré des Français : le choix (logique) des Beaunois et des touristes pour les Hospices

Et vous, êtes-vous prêts à voter pour les Hospices de Beaune (Côte-d'Or) ? Vous avez jusqu'au vendredi 11 juin, à 12 heures, pour décider qui va représenter la Bourgogne-Franche-Comté au concours Le monument préféré des Français. L'Hôtel-Dieu de Beaune est en concurrence avec la basilique de Vézelay (Yonne) et la maison de Louis Pasteur à Arbois (Jura). A Beaune, les habitants et les touristes, ont déjà fait leur choix : "Je préfère nettement les Hospices", sourit Marc, 31 ans, avec une pointe de chauvinisme dans la voix.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Moi je préfère l'Hôtel-Dieu" : l'avis est unanime en ville

Dans les rues autour des Hospices, le choix est vite fait, même en montrant une photo de la basilique de Vézelay (Yonne). "C'est pas vilain non plus, mais l'Hôtel-Dieu est bien plus joli quand même", lance Martine, une touriste venue de Belgique qui a ses arguments. "Avec ce toit et ces tuiles colorées, toutes ces dorures, pour moi c'est plus joli", sourit-elle. L'avis de Delphine est similaire : "Je trouve que c'est assez époustouflant, très bien entretenu. J'ai l'impression que le monument est resté dans son état original. (...) C'est de la joaillerie du patrimoine", s'exclame la touriste de 47 ans, originaire de région parisienne.

"C'est de la joaillerie du patrimoine" s'exclame Delphine, touriste de région parisienne

Il faut dire que les Hospices de Beaune sont victimes de leur succès : c'est le deuxième monument le plus visité de Bourgogne-Franche-Comté, derrière la basilique de Vézelay. Près de 230.000 personnes ont arpenté les couloirs de l'Hôtel-Dieu l'an dernier, selon l'office du tourisme de Beaune. A relativiser toutefois : il y a eu moitié moins de visiteurs qu'en 2019. Du coup le chiffre d'affaire du musée a chuté de presque 50% en 2020, avec les fermetures liées à la crise du coronavirus.

Une reprise "honorable" depuis le 19 mai

Depuis sa réouverture, le monument emblématique de la ville du sud de la Côte-d'Or vit une reprise "tout-à-fait honorable", estime le conservateur du musée de l'Hôtel-Dieu, Bruno François. "Le week-end dernier, on a vu 2.000 personnes. C'est pareil hors-COVID dans ces dates-là", sourit-il. Il va plus loin, "on n'a pas fait une journée à 0 ou 50 personnes depuis le 19 mai."

à lire aussi Coronavirus : le musée de l'Hôtel-Dieu à Beaune rouvre au public le 25 mai

Seul bémol, les groupes ne peuvent pas encore visiter le monument mais "certains commencent déjà à réserver", se rassure Bruno François. Du coup, il parie que le musée va vivre "un bel été."