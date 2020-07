"Je resterai un stéphanois de cœur" : Arnaud Meunier, le directeur de la Comédie, quitte Saint-Étienne

C'est la fin d'une époque pour la Comédie de Saint-Étienne. Son directeur Arnaud Meunier a officialisé son départ, il quitte le Forez en janvier prochain, dix ans après son arrivée à la tête de l'institution théâtrale stéphanoise. Le metteur en scène ne part pas si loin puisqu'il reprend la direction de la Maison de la Culture à Grenoble, labellisée "scène nationale".

Pour Arnaud Meunier, Saint-Étienne a été une étape très importante dans sa carrière : "L'esprit stéphanois est profondément solidaire, moi qui n'était pas du tout de Saint-Étienne, j'ai été très accueilli et très aimé. J'en garderai un souvenir très fort et très ému. Je pense que je reste, et je resterai un stéphanois de cœur pour très longtemps" confie-t-il.

Son départ est programmé pour 2021, et d'ici là le metteur en scène a un dernier spectacle programmé intitulé "Tout mon amour", un beau symbole : "Me dire que je finirai ma direction à la Comédie de Saint-Étienne en y laissant "tout mon amour" je trouve que c'est un joli clin d’œil".