"Les Francofolies, pour moi, c'est Noël en été" : Laurent Noël, fan du festival rochelais depuis dix ans

Laurent Noël est un habitué des Francofolies depuis une dizaine d'années. Il vient voir chaque année les artistes qu'il apprécie. Il trouve le festival rochelais particulier. Et guette chaque programmation.

Pas besoin de chercher longtemps Laurent Noël en période de Francofolies : vous le trouverez dans la foule de la scène Jean-Louis Foulquier, la principale du festival. Mais pas n'importe où : au tout premier rang.

Tous les moyens sont bons pour rallier les Francos

C'est un habitué des Francos depuis une dizaine d'années. Le premier artiste qu'il a vu, c'est Jean-Louis Aubert, son idole. Et, signe du destin ou pas, le chanteur était présent pour la toute première soirée de cette édition post-covid. Une soirée que le quinquagénaire n'est pas prêt d'oublier : il est reparti avec... son médiator. "Je n'en reviens pas, c'est la première fois que j'arrive à avoir quelque chose. Oui, ça coûte deux euros. Mais celui-là, Jean-Louis l'a touché." Il va le ranger dans une boîte pour ne pas l'abîmer et le garder précieusement.

Laurent Noël se met toujours au premier rang, dans la fosse. © Radio France - Lise Dussaut

Laurent Noël est cariste de profession, pour une marque de luxe. Et il n'est pas du tout Rochelais. Ni même de la Charente-Maritime. Non, le passionné vient chaque année de Beauvais, dans l'Oise. Un périple d'environ six heures de route. A moto, en voiture, en camping-car, "cela dépend. Tous les moyens sont bons pour rallier les Francos", plaisante le grand gaillard.

Il espère voir un jour Etienne Daho

Ce qu'il apprécie par dessus tout, c'est la scène Jean-Louis Foulquier : "Elle a quelque chose de particulier. Je n'arriverais pas à dire quoi, si c'est la proximité... Il y a un truc en plus, qui fait qu'on a envie de revenir à La Rochelle."

Laurent Noël a toujours un pincement au cœur quand le festival se termine. Il prend toujours des congés en fonction des Francofolies. "Quand la fin arrive, je me dis : "Cela va être long maintenant..." Pour moi, c'est comme un cadeau de Noël en plein été. Je guette la programmation, je prends mes places. J'attends."

Laurent Noël n'a qu'un regret : ne pas avoir vu Alain Bashung : "L'année où on devait le voir, il est décédé. J'aurais vraiment aimé le voir sur scène."

Le Beauvaisien sera bien là l'an prochain, toujours au premier rang, pour voir au mieux les artistes, leurs émotions. En espérant voir, un jour, Etienne Daho sur la scène Jean-Louis Foulquier....