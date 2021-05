"Je serais même prête tout de suite" : les lieux culturels du Nord Franche-Comté se préparent à la réouverture

Tous les lieux culturels ont désormais une date officielle de réouverture, tout comme les terrasses des bars et restaurants : ce sera le 19 mai. Les musées et théâtres du Nord Franche-Comté sont encore en attente de précisions sur le protocole sanitaire, mais le reste est prêt.

"Alors, dans cette deuxième salle, vous avez la reproduction d'un bateau négrier", mime Élodie Lambert, la responsable de la Maison de la Négritude et des droits de l'Homme, à Champagney. Voilà six mois qu'elle n'a organisé aucune visite guidée dans le musée. Il s'agit donc de retrouver quelques automatismes en vue du 19 mai, date annoncée par Emmanuel Macron pour la réouverture de tous les lieux culturels. Ce lundi 3 mai marque le début du déconfinement en France, étalé sur quatre étapes. "Il va de nouveau falloir un petit temps d'adaptation face au public", explique-t-elle. "Déjà l'année dernière, au retour du premier confinement, il avait fallu qu'on reprenne nos marques. Et il n'y avait eu que trois mois d'arrêt, là il y en aura eu plus de six !"

La Maison de la Négritude et des droits de l’Homme de Champigney fête ses 50 ans cette année. © Radio France - Bastien Munch

Mais ce ne sont finalement que des détails. Le plus important est là : enfin un horizon précis. "Quand j'ai entendu les annonces, j'étais très contente", raconte Élodie Lambert. "Mais j'ai bien entendu la petite réserve du président sur la situation sanitaire. Donc j'espère que ce sera vraiment le 19 mai. C'est important pour nous, c'est le coeur de notre métier. Émotionnellement, on a besoin de ce contact avec le public et il y avait un grand manque." Quelques semaines après la reprise, la Maison de la Négritude et des droits de l'Homme présentera une nouvelle exposition temporaire, préparée pendant le deuxième confinement.

Si la situation sanitaire se dégrade en octobre-novembre et qu'il faut baisser les jauges, nous le ferons.

Il ne reste donc plus qu'une seule chose à attendre avant la réouverture : le nouveau protocole sanitaire. "Il faut qu'on connaisse les jauges, pour savoir si les visiteurs devront prendre rendez-vous ou pas. Mais ce ne sont que des ajustements, moi je serais même prête tout de suite !", s'enthousiasme Élodie Lambert. Son impatience s'explique également par le cinquantenaire de la Maison de la Négritude et des droits de l'Homme, célébré cette année. Les festivités organisées cet été devraient pouvoir se tenir normalement.

"On va mettre le paquet"

Les théâtres aussi commencent à voir le bout du tunnel, avec cette réouverture du 19 mai sous conditions d'une jauge de 800 personnes maximum en intérieur. Mais pour la scène nationale Le Granit, à Belfort, c'est surtout la rentrée de septembre qui est dans le viseur. "Je savais déjà que l'ensemble de la saison serait impossible. Le dernier spectacle du Granit était prévu le 15 mai", explique Eleonora Rossi, directrice du théâtre. "Ce qui change avec les annonces, c'est que nous allons pouvoir ouvrir la billetterie en physique. Ça va faire un bien fou, on est déjà en train de mettre les scotchs ! Mais je reste quand même prudente, si la situation sanitaire se dégrade en octobre-novembre et qu'il faut baisser les jauges, nous le ferons. Mais on aura des spectacles vraiment incroyables la saison prochaine, qui ne seraient peut-être pas venus sans le covid. On va mettre le paquet !"

Eleonora Rossi promet une programmation de qualité pour la rentrée du théâtre Le Granit, à Belfort. © Radio France - Bastien Munch

Eleonora Rossi ne s'inquiète donc pas pour le retour du public, tout comme Élodie Lambert de la Maison de la Négritude et des droits de l'Homme de Champagney. "On a des gens qui ont déjà repoussé plusieurs fois leur visite", indique-t-elle. "D'autres nous ont appelés pendant le confinement parce qu'ils pensaient que comme les archives ou les bibliothèques étaient ouvertes, les musées l'étaient aussi. On a même eu à plusieurs reprises des visiteurs qui venaient ici en espérant pouvoir visiter le musée. Donc eux aussi, je pense qu'ils seront contents qu'on rouvre le 19 mai !"