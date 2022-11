"Je suis en colère", le Président de l'union des supporters stéphanois réagit à la crise chez les Verts

C'est peut-être la pire crise sportive qu'a jamais vécu l'AS Saint-Etienne : depuis samedi soir et une nouvelle défaite 2-0 contre Rodez, l'ASSE est 20e de Ligue 2 et va le rester jusqu'à la reprise, après la Coupe du Monde, le 26 décembre prochain. Quel est donc l'avenir de l'AS Saint-Etienne ? Le président de l'Union des supporters stéphanois a répondu à nos questions ce lundi.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Quel est votre sentiment ce matin ?

Jean-Guy Riou : De la colère. J'étais entre la résignation et la colère, mais depuis samedi on est passé sur le mode colère. Pour la première fois depuis plus de 35 ans, j'ai quitté le stade avant la fin du match. Il fallait marquer le coup. Parce que l'année dernière, au moment de la trêve, nous étions derniers. Cette année, au moment de la trêve, on est encore dernier.

Vous êtes en colère contre qui ? contre les actionnaires ? Roland Romeyer et Bernard Caiazzo

Oui, oui. Effectivement, les supporters ont une part de responsabilité sur le fait que l'on ait trois points en moins. OK, on a assumé. Je pense que depuis le début de la saison, les supporters ont montré qu'ils étaient là pour supporter le club, pas pour couler. Maintenant, il y a des décisions à prendre. Ça fait cinq saisons que nous vivons des saisons catastrophiques. Alors je vais pas faire la liste de tous les entraîneurs qui sont passés par là, mais on s'aperçoit qu'année après année, les saisons sont identiques et rien n'est fait pour amener une nouvelle stabilité au sein du club.

Que faut-il faire ? Quelle décision faut-il prendre ?

Il y a les décideurs qui sont payés pour ça. Quand on voit que Bernard Caïazzo n'est pas venu au club depuis plus de deux ans, il y a quand même un problème. Et Roland Romeyer, il y a quatre ans de ça on avait eu une réunion, la vente du club était pratiquement acté et puis quatre ans après, rien n'est fait. Après la fin du match de barrage contre Auxerre, il y a eu un communiqué tout de suite après où ils disaient que c'était une nouvelle ère qui allait commencer et en fait, elle est identique aux précédentes.

Faut-il garder Laurent Batlles comme entraîneur ?

Il faudra prendre des décisions. Quand on voit le match de samedi, c'est catastrophique : il y a des joueurs qui ne sont pas à leur place, des joueurs qui ne sont pas au niveau, des joueurs qui pètent une pile sur le terrain, alors que le club a besoin de tous ses joueurs. Je pense qu'il y a une décision à prendre, mais après, je ne sais pas si changer l'entraîneur est la solution. On s'est aperçu l'année dernière que quand Claude Puel a été limogé, son remplaçant Pascal Dupraz n'a pas fait mieux.

Ce sont les joueurs le problème ?

Bien sûr que ce sont les joueurs qui sont sur le carré vert. Quand on voit qu'il y en a qui n'arrivent pas à mettre un pas devant l'autre, c'est catastrophique. Ils sont incapables, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de révolte, il n'y a rien, rien, rien. C'est à dire que, à un moment, on a eu les équipes effectivement qui étaient faibles sur le niveau mais qui se battaient sur le terrain. Là, il n'y a rien du tout. On prend un premier but, il y a aucune révolte.

La situation peut-elle changer pendant la trêve ?

Le problème, c'est que le sursaut d'orgueil, on en parle match après match. La difficulté, c'est qu'on a un mercato d'hiver qui arrive tard, qui ne commence que le 1ᵉʳ janvier 2023. C'est trop tard. Si le mercato avait été maintenant, effectivement, il aurait pu y avoir quelques arrivées. Encore faut-il que les joueurs soient volontaires pour venir à Saint-Etienne dans la crise actuelle. On est dans une situation qui est très, très compliquée.

