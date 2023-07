"Je suis le braconnier de l'éphémère" : à Caen, l'expo Doisneau fait carton plein

La magie des clichés signés Robert Doisneau opère toujours ! La preuve à Caen où l'exposition "Robert Doisneau, la traversée d'un siècle" présentée au sein de l'hôtel de ville a battu un nouveau record. Depuis son ouverture au mois de mai, plus de 20 000 personnes ont déjà admiré les 88 clichés présentés.

Les plus célèbres photographies de Robert Doisneau exposées

L'exposition consacrée à Robert Doisneau, photographe français présente 88 clichés en noir et blanc des rues du Paris d'après-guerre ou de sa banlieue. Il y ses plus beaux (et plus connus) chefs d'œuvre : "Le baiser de l'hôtel de ville" de Paris, "Les écoliers curieux" datant de 1953 ou "L'information scolaire" instant volé dans une classe où deux enfants cherchent l'inspiration : le premier au plafond, le second sur la feuille de son voisin !

Le Baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau © Radio France - Louis Fontaine

Les photographies présentées sont regroupées autour de 6 thématiques. Le public est plongé dans le travail de Robert Doisneau qui mettait l’Homme au centre de son œuvre. Ouvriers, musiciens, artistes, amoureux, ou encore écoliers, tous ont eu leur place parmi les quelques 450 000 négatifs laissés par le photographe décédé en 1994 à Paris.

Projection, en fin d'expo, d'un entretien avec la fille de Francine Deroudille, fille de Robert Doisneau. © Radio France - Louis Fontaine

L'exposition est visible jusqu'au 2 octobre 2023, dans la salle du Scriptorium de l’hôtel de ville de Caen. C'est accessible ce week-end de 9 h 30 à 19h au tarif de 5 euros, l'expo étant gratuite pour les Caennais, les – de 18 ans, les handicapés et les chômeurs.