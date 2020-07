"Je suis optimiste pour la Feria des vendanges": Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes

"Nous préférons tout préparer quitte à annuler." Réponse du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier à la question du maintien ou non de la Feria des vendanges. La présentation du programme aurait en effet dû avoir lieu le 28 juillet, la mairie a préféré la reporter en août pour tenir compte des éventuelles consignes données par le gouvernement en cas de reprise de l'épidémie de coronavirus. "Moi, je suis assez optimiste confie Jean-Paul Fournier car j'en ai encore parlé avec le préfet il y a quelques jours. Il souhaitait que la Feria se fasse. Maintenant, que va-t-il se passer en Espagne, les frontières vont-elles rester ouvertes pour permettre aux taureaux de venir en France ? On est en train de négocier avec Simon Casas ( l'organisateur des corridas) la possibilité de faire cette Feria avec 5000 spectateurs dans les arènes. Si l'épidémie repart, on ne pourra pas l'organiser mais on va maintenir les animations qui étaient prévues dans le centre-ville à ce moment là en soutien aux commerçants. "

La Feria des vendanges est normalement prévue du 17 au 20 septembre 2020. La Feria de Pentecôte elle avait dû être annulée en raison du COVID-19.