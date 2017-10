"Je suis presque sûre qu’il y aura beaucoup de monde" dit une habitante de Shanghaï avant l’ouverture de Lascaux 3

L’expo internationale Lascaux 3 doit ouvrir ses portes aux habitants de Shanghaï ce mercredi au musée des sciences et des technologies. Elle y restera 4 mois. Et selon la directrice d’un autre musée de la ville, Lascaux devrait passionner les Chinois.

L’expo internationale Lascaux 3 doit ouvrir ses portes aux habitants de Shanghaï en Chine, ce mercredi au musée des sciences et des technologies. Elle y restera 4 mois jusqu’à début mars pour ce qui devrait être sa dernière étape asiatique. Et selon la directrice d’un autre musée de la ville, Lascaux devrait passionner les Chinois.

« Shanghaï est une ville qui possède de nombreux musées, où se rendent de nombreux habitants » dit Dandan Li, directrice francophone du musée « Pearl Art » de Shanghaï.

Selon la jeune femme, l’expo ne peut qu’attirer les Chinois. D’abord parce que des traces d’art préhistorique ont été retrouvées dans plusieurs grottes du pays. Et puis dit-elle, parce que « si on lit un bouquin sur l’histoire de l’art, ça commence toujours par ces fresques, c’est un des dessins préhistoriques les plus connus dans le monde ».

« C’est émouvant de pouvoir créer un tel échange avec un telle distance, moi personnellement j’ai hâte de voir cela » dit Dandan Li.

Pour mémoire, c’est le musée des sciences de Shanghaï qui paye la location de l’expo. Et qui va devoir attirer le plus possible de visiteurs. 350 mille sont espérés en quatre mois, un peu comme à Tokyo. Pour l’heure, ce dimanche, l’heure était aux dernières vérifications.

Fin du montage, et prises de contacts

L’équipe de monteurs a enfin achevé le montage de l’expo dans l’une des salles de l’immense musée des sciences. La délégation périgourdine elle, a pu découvrir différents musées de Shanghaï, afin de prendre des contacts et pourquoi pas, des idées de développement des musées du Périgord.

L’idée étant à terme de faire venir des responsables chinois de sites, qui pourront ensuite recommander la destination Dordogne aux voyageurs venus de Chine, et qui pourraient donc s’arrêter, par exemple à Lascaux 4.