"Je suis heureuse ! ": la chanteuse alsacienne Elise Wachbar retrouve les terrasses et le public

"Rester à la maison pendant tout ce temps et attendre de pourvoir chanter, c'était très long," explique Elise Wachbar. La chanteuse alsacienne qui a l'habitude de se produire dans des bars et des restaurants en Alsace peut enfin retrouver son activité, après six mois d'arrêt.

L'allègement des mesures de confinement depuis le 19 mai et la réouverture des terrasses permettent à la jeune femme de retrouver le public, dans le respect bien sûr des gestes barrières.

Une résurrection pour la chanteuse

D'ici le mois de septembre, la chanteuse a pour l'instant 40 nouvelles dates. Son agenda se remplit à vue d’œil. C'est une bonne nouvelle pour elle. " Au bout du fil, tout le monde me dit on est chaud et on veut faire absolument quelque chose ! Les gens ont hâte de retrouver un peu de liberté, de joie et d'entendre des chansons et de la musique en plein-air, après cette période difficile," explique Elise Wachbar.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Elise Wachbar a hâte de retrouver les terrasses et le public Copier

Pendant cette période d'inactivité, la chanteuse a fait évoluer son répertoire avec de nouveaux morceaux. Elle a aussi lancé son site internet, pour se faire encore mieux connaître auprès du public.

Quelques dates de concert :

Ce dimanche 30 mai à la Grange Burcké de Masevaux avec le Tribute Gainsbourg à 15h et 18h

Le 6 juin au Domaine de Champé à Bussang (88) à midi

Le 10 juin au Domaine du Hirtz à Wattwiller à 19h30

L'attente de la reprise a été longue pour Elise Wachbar Copier

Elise Wachbar avec le Tribute Gainsbourg - Gérard Stoher