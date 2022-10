"Je suis un Avignonnais en construction" : Tiago Rodrigues présente ses nouveautés pour le festival d'Avignon

Quelques jours après avoir pris la tête du festival d'Avignon, le nouveau directeur Tiago Rodrigues présente sur France Bleu Vaucluse ses nouveautés pour l'édition 2023. Il prévoit une langue invitée, un artiste complice et veut investir de nouveaux lieux.

Tiago Rodrigues dit être "accueilli très chaleureusement à Avignon", lui qui "adorait déjà la ville". Le nouveau directeur du plus grand festival de théâtre au monde a pris ses fonctions début septembre et était ce lundi matin l'invité de France Bleu Vaucluse. "Je suis un Avignonnais en construction, concède-t-il. J'habite intramuros depuis six mois et je connais la ville de mieux en mieux. Si vous me reconnaissez dans la rue, je suis toujours ouvert à des suggestions de lieux à découvrir, de choses à faire à Avignon".

Car Tiago Rodrigues a décidé de lancer plusieurs nouveautés pour l'édition 2023 du festival, "ce tremplin vers l'avenir". Le festival comptera notamment une langue invitée à chaque édition, "pour souligner cette idée de parenthèse enchantée internationale qu'est le Festival d'Avignon chaque juillet. Et en 2023, on aura l'anglais".

Autres nouveautés pour cette édition 2023 : un.e artiste complice sera associé à la programmation, mais son nom n'a pas encore été annoncé. Tiago Rodrigues aimerait aussi investir des lieux naturels à proximité d'Avignon. La programmation de l'édition 2023 sera annoncée au printemps prochain.